Azeri ressam Kale’de resim sergisi açtı

ASAYİŞ Büro Amiri İsa Arı’nın da katıldığı “Tek Millet İki Devlet” isimli sergide Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra, sanatçının çeşitli akımlardan etkilenerek yaptığı eserleri de sergileniyor.

‘HER ZAMAN YANINIZDAYIZ’

Sergideki portrelere Atatürk ile başladığını söyleyen Zeynalov, “Biz Azerbaycan Türkleri, Atatürk’ü çok severiz. Eğer o olmasaydı, Azerbaycan da olmazdı. Azerbaycan bugünkü durumuna onun sayesinde erişti” dedi. Erdoğan’ı çizme motivasyonunun kaynağını ise şöyle açıkladı: “15 Temmuz’da hain bir darbe girişimi oldu. Ben bir Azerbaycan Türk’ü olarak istedim ki sayın cumhurbaşkanı, hep yanınızda olduğumuzu bilsin.” Zeynalov, Erdoğan’ın tablosunu 10 Nisan Polis Günü’nde kendisine takdim etmek istediğini söyledi.