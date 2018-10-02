Aysultan Kadınlar Plajı 40 bin kadını ağırladı

ALANYA- Gazipaşa sınırındaki Uğrak mevkiinde hizmet veren Aysultan Kadınlar Plajı, yaz mevsimi boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Uygun fiyatları ve ücretsiz servis imkânıyla yoğun ilgi gören plaj kadınların gözdesi oldu. Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Aksekili kadınların yanı sıra çok sayıda turist de Aysultan Kadınlar Plajı'nı tercih etti. Yerli ve yabancı yaklaşık 40 bin kadın ziyaretçi, Aysultan Kadınlar Plajı'nda rahat ve nezih bir ortamda denize girmenin keyfini çıkardı.

KADINLARA AYRICALIKLI HİZMET

Geçen yıl hizmet vermeye başlayan Aysultan Kadınlar Plajı, Alanya'ya 35, Gazipaşa'ya ise 15 kilometre mesafede bulunuyor. Sezon boyunca ücretsiz servislerle kadınlara modern ve nitelikli bir plaj hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da 3 kadınlar plajı bulunuyor. 2014 yılında Büyükşehir Belediyesinin hizmete açtığı Sarısu Kadınlar Plajı'nın büyük ilgi görmesinin ardından ilçelerden de bu yönde talep gelmesi üzerine proje ilçelere de taşındı. Büyükşehir daha ikinci olarak Alanya Aysultan Kadınlar Plajı'nı, bu yıl ise Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nı hizmete açtı.