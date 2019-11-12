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‘Ayşenur için adalet istiyoruz’

Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Dönem Başkanı  Av. Melek Depren, kadına yönelik şiddetin karşısında olan herkesi Perşembe günü görülecek duruşmaya davet etti

Alanya 12.11.2019, 14:39
‘Ayşenur için adalet istiyoruz’
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ALANYA’DA, amcasının oğlu tarafından 6 yaşından itibaren cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven’in (22) 'Ben bi şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılan S. S.'nin (30) Yargıtay kararıyla tahliye edilmesine tepkiler sürüyor. Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Dönem Başkanı  Av.  Melek Depren, yayınladığı basın bildirisi ile Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Kasım Perşembe  günü saat 10.00‘da yapılacak duruşmaya Alanyalıları davet etti. Depren, “Ayşenur Güven, küçük yaşlardan itibaren amcasının oğlu sanık S.S. tarafından cinsel istismar eylemlerine maruz bırakılmış ve bu durum Ayşenur’un evlenerek bir çocuk sahibi olmasından sonra da devam etmiştir. Ayşenur, sanık S.S.’nin tehdit ve cinsel saldırı eylemlerine daha fazla dayanamamış ve içinde bulunduğu bu zor durumu hem eşi hem de ailesi ile paylaşmıştır. Ancak bu yük o kadar ağır gelmiştir ki, olayın ortaya çıkmasından tam 3 gün sonra geriye bir mektup bırakarak ve kendisini asarak yaşamına son vermiştir. Her ne kadar sanık S.S., yargılama süresince suçu inkar ile kendisinde Ayşenur’un telefon numarasının dahi olmadığını iddia etmişse de sanık tarafından son 3 yılda Ayşenur’un 1612 defa arandığı tespit edilmiştir. Yerelde yargılamayı yürüten Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından işbu atılı suçlar yönünden sanık S.S. aleyhine 14 yıl hapis cezası verilmiş ve bu karar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanmıştır. Ancak dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay’a gitmesi ile birlikte işin rengi değişmiştir. Zira yerel mahkemede verilen ve üst yargı denetiminde onanan karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘cinsel saldırı eylemlerinin birden fazla kez zincirleme şeklinde işlenmesi sebebiyle cezada artırım yapılması gerektiği’ yolundaki mütalaasına ve Yargıtay 14. Ceza Dairesi başkanı ile bir üyenin aynı yöndeki muhalefet şerhine rağmen, 2’ye karşı 3 oy ile ‘sanık tarafından suçun işlendiğine dair şüpheden uzak kesin bir delil bulunmadığı’ gerekçesi ile bozulmuş ve beraat kararı verilmiştir. Bu karar tam anlamıyla bir hukuk katliamı olup, kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Zira Ayşenur daha 19 yaşında ve henüz yeni doğan bir bebeği var iken, gencecik hayatına son vermiştir. Ancak bu yıkımın altında ezilen Ayşenur değil, bu zihniyet olmalıdır. Bizler Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu olarak, aynı günlü duruşmaya katılım sağlayarak Ayşenur ve ailesine destek sunacağını açıklayan Haluk Levent ile AHBAP üyelerinin de desteği ile Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin beraat yönündeki kararına karşı direnmek ve tam da karşımızda duran maddi gerçeği dosyaya yansıtmak için Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Kasım 2019 (perşembe) günü ve saat 10.00‘da yapılacak duruşmaya kadına yönelik şiddete karşı duran herkesi bekliyoruz. Bu direniş, işbu haksızlığın karşısında en haklı direniştir. Ve adalet, hemen şimdi gelmelidir!” dedi.A

#ANTALYA barosu #Av. Melek Depren #Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Dönem Başkanı #Alanya Kadın ve Çocuk Hakları #Ayşenur Güven #Alanya #Alanya Haber #alanya haberleri #istismar #cinsel istismar
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