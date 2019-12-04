Aylardır vatandaşları mağdur eden ALKÜ hastanesinin kantini ihale edildi
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kantin ihalesi gerçekleştirildi. Hastane kantini 2.5 milyon TL ihale bedeliyle yeni işletmecisine kavuştu
Alanya 04.12.2019, 11:46
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kantin ihalesi gerçekleştirildi. 3 yıllığına 6.5 milyon liraya ihale edildikten sonra yüksek kira bedeli nedeniyle işletmecisi tarafından sözleşmesi fesih edilen kantin, bir süredir faaliyet göstermiyordu. Vatandaşların mağduriyetine neden olan iptalin ardından dün gerçekleştirilen ihaleyle Hastane kantini yeni işletmecisine kavuştu. Kantin yeni işletmecisine 2.5 milyon liraya ihale edildi. İhaleyi Alanya dışından katılan bir firmanın aldığı edinilen bilgiler arasında.
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