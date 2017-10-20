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'Aydınlık Düşler' piknikte buluştu

Aydınlık Düşler Çocuk Kreşi'ndeki minikler, her cuma farklı bir etkinlikle eğlence dolu dakikalar yaşıyorlar

'Aydınlık Düşler' piknikte buluştu

Aydınlık Düşler Çocuk Kreşi'ndeki minikler, her cuma farklı bir etkinlikle eğlence dolu dakikalar yaşıyorlar

20 Ekim 2017 Cuma 01:02
'Aydınlık Düşler' piknikte buluştu
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EĞİTİMİN sadece dört duvar içinde sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Aydınlık Düşler Çocuk Kreşi her hafta cuma günleri farklı etkinliklerle çocukları sosyal hayata hazırlıyor. Aydınlık Düşler çocukları, cuma günü Konaklı'da bulunan Konaklı Seyir Terasına gezi düzenleyerek doğal ortamda incelemeler yapıp aileler tarafından hazırlanan lezzetli yiyeceklerle güzel bir piknik yaptı. Piknik sonrasında kurallı oyunlar oynayan çocuklar temiz havanın, lezzetli yiyeceklerin ve birlikte oyun oynamanın tadına doyasıya vardılar. Eğitici ve eğlenceli etkinliklere çalışmalarına her hafta devam edeceklerini söyleyen Aydınlık Düşler Çocuk Kreşi yetkilileri, yaparak ve aşarak öğrenmenin en kalıcı öğrenme yolu olduğunu belirttiler.
 

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Anahtar Kelimeler:
Aydınlık Düşler Çocuk Kreşi
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