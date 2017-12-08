Aydınlık Düşler Çocuk Kreşi'nde en şeker ders

AYDINLIK Düşler Çocuk Kreşi öğrencileri bu kez de haftalık etkinliklerinde 'Elma Şekeri' yapmayı öğrendiler. Hem bilgilendirici hem de lezzetli bir ortamda işlenen dersten minikler büyük zevk aldılar. Bazı öğrenciler elma şekerinin hazır olmasını bekleyemeden elmaları yerken, renkli görüntülerin oluşmasını sağladılar. Çok keyifli bu etkinlikten sonra ise öğrenciler hazırlanan elma şekerlerini yediler. Öğrenciler, bu tür etkinliklerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtirken, öğretmenler de çocukların gelişimi için her şeyi yaptıklarını ifade ettiler.