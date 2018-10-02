Avsallar'da direk isyanı

YAYA kaldırımı üzerinde yapımına başlanan ışığın, yaya geçişini tamamen engellediğini ifade eden vatandaşlar yetkililere seslendi. Vatandaşlar, "Kaldırımın göbeğine direk dikmek için pabuç yapmışlar. Buraya bu direk dikilince yayalar nereden geçecek? Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar veyahut turistler bu engeli nasıl aşacak? Çarşamba günleri bölgeye pazar kuruluyor. Yüzlerce yerli yabancı insan bu kaldırımı kullanıyor. Bu direkler dikilirken bir yetkili, bir bilirkişi, bir heyet gelmiyor mu? Bu direğin yeri acilen değiştirilsin'' dediler.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 21:31