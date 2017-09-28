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Avsallar'da hummalı çalışma başladı

Alanya Belediyesi, şehrin her noktasında aralıksız sürdürdüğü asfalt çalışmalarını bu kez Batı Alanya'da yoğunlaştırdı

Avsallar'da hummalı çalışma başladı

Alanya Belediyesi, şehrin her noktasında aralıksız sürdürdüğü asfalt çalışmalarını bu kez Batı Alanya'da yoğunlaştırdı

28 Eylül 2017 Perşembe 23:33
Avsallar'da hummalı çalışma başladı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN turistik mahallelerinden Avsallar'ın Atatürk Caddesi'nde başlayan sıcak asfalt çalışmaları, bölgede programa alınan caddelerde devam edecek. Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnaf ve bölgede ikamet eden vatandaşlar, "Alanya Belediyesi'nin modern iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında kaliteli asfalta kavuşuyoruz. Bu çalışmayla caddemizin değerine değer katan, ulaşımımızı ve dolayısıyla yaşamımızı kolaylaştıran Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel'e teşekkür ediyoruz" dediler. Başkan Yücel ise yaptığı değerlendirmede, şehrin her noktasında altyapı, üstyapı, yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirterek, “Vatandaşın hizmete ulaşma süresini kısaltmak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Ekiplerimiz Avsallar'ın hemen ardından Okurcalar'daki Mehmet Ali Birdoğan Bulvarı'nda çalışmalarını sürdürecek" dedi.

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Alanya BelediyesiAsfaltBatı Alanya
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