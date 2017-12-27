Avni Aşçı seçim ofisi açıyor

ALANYA Metal İşleri Odası Başkan Adayı Avni Aşçı, seçim ofisini yarın (29 Aralık Cuma) açacağını duyurdu. Aşçı, yaptığı açıklama ile tüm Metal İşleri Odası üyelerini, Alanya halkını ve Alanya protokolünü açılışa davet etti. Aşçı "29 Aralık 2017 Cuma günü saat 14.00’de dua töreniyle açılışını yapacağımız seçim ofisimize tüm üyelerimizi ve Alanya halkını bekliyoruz" dedi. Aşçı'nın seçim ofisi Alanyum AVM karşısında bulunan Bellona Mağazası'nın yanında yer alıyor.

