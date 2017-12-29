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Avni Aşçı ofisini açtı

Alanya Metal İşleri Odası Başkan Adayı Avni Aşçı'nın seçim ofisi yoğun katılımla açıldı

Avni Aşçı ofisini açtı

Alanya Metal İşleri Odası Başkan Adayı Avni Aşçı'nın seçim ofisi yoğun katılımla açıldı

29 Aralık 2017 Cuma 22:18
Avni Aşçı ofisini açtı
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ALANYUM AVM karşısında bulunan Bellona Mağazası'nın yanında yer alan seçim ofisinin açılışı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katıldığı dua töreniyle yapıldı. Başkan Yücel'in yanısıra açılışa, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) başkan adayı Duran Şimşek, çok sayıda Metal İşleri Odası üyesi esnaf ve vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından misafirlere ikramlar yapıldı. Aşçı'nın seçim çalışmalarını yürüteceği ofisin açılışına katılan çok sayıda esnaf 'Hayırlı olsun' dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Metal İşleri Odası BaşkanAvni Aşçı
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