'AVM şehir merkezini öldürür'

ALANYA Belediyesi’nin İyi Parti’li Meclis Üyesi Hacı Mevlüt Zavlak, DEMAŞ itirazını yerinde bulduklarının altını çizerek “DEMAŞ’ın Turizm+Ticaret Alanı olarak değiştirilmesine ben de sıcak bakmıyorum. Çünkü Alanya’nın ne yatağa ihtiyacı var, ne de dükkan ihtiyacı var. AVM olarak yapılması planlanıyor. Biz caddelerimize uluslararası, kaliteli firmalar gelsin ve kent merkezi canlansın istiyoruz. Marka firmalarla dolu böylesine bir AVM turistlerin daha çok dikkatini çekeceğinden, özellikle temmuz, ağustos gibi çok sıcak aylarda turistler elbette klimalı alanları tercih edeceklerdir. Dolayısıyla kent merkezi cazibesini kaybedecektir. Kent merkezinde kiraya verilemeyen onlarca dükkan varken ve esnaf kan ağlarken atılan bu adım halk yararından uzaktır. Belediye bunu yapmak istiyorsa konuyla ilgili tarafları, dinamikleri toplar, herkesin uzlaştığı noktada projesini yapar, hayata geçirir. Lakin kentin hiçbir dinamiğine danışmadan böylesi bir işe girişilmesini de doğru bulmuyorum. Özellikle üniversite başta olmak üzere Alanya’nın ilgili bütün kurum, kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve esnaf odaları sisteme dahil edilmeliydi. ‘Ben yaptım, oldu’ denmemeli” ifadelerini kullandı.

‘ZAMANLAMA MANİDAR’

Öte yandan DEMAŞ kararının yeniden meclis gündemine alındığı sürecin de manidar olduğunu kaydeden Zavlak “Kararın meclisten geçtiği zamanlamayı da manidar buluyorum. Zira yerel seçimlerin öncesinde partiler arası ittifakın kesinleşmesiyle birlikte DEMAŞ yeniden gündem maddesi olarak Alanya Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Kaldı ki Şubat ayı meclis toplantısına da, daha evvel aynı gündem maddesine çekimser kalarak, onay göstermeyen Ak Parti’li meclis üyelerinin yalnızca 2 tanesi katılım sağladı. Daha evvel onaylamadıkları bir gündem maddesinin, siyasi süreç gözetilerek, çoğunluğu sağlamak adına tekrar gündeme alınmasına, bana kalırsa kendileri de tepki gösterdi” şeklinde konuştu.