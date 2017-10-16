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'Atatürk ve Felsefesi' paneli için Alanya'ya geliyorlar

Prof. Dr. Şahin Filiz ve Prof. Dr. Orhan Çekiç, 20 Ekim Cuma günü saat 18.30’da Belediye Düğün Salonu'nda 'Atatürk ve Felsefesi' konulu bir panele katılıyor

'Atatürk ve Felsefesi' paneli için Alanya'ya geliyorlar

Prof. Dr. Şahin Filiz ve Prof. Dr. Orhan Çekiç, 20 Ekim Cuma günü saat 18.30’da Belediye Düğün Salonu'nda 'Atatürk ve Felsefesi' konulu bir panele katılıyor

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:50
'Atatürk ve Felsefesi' paneli için Alanya'ya geliyorlar
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Haber: Alper KUTAY

VATAN Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kanal Alanya Temsilcisi Evren Kurtoğlu, "Atatürk’e saldırıların arttığı bu dönemde Alanya'ya çok önemli iki konuk getiriyoruz. Prof. Dr. Şahin Filiz ve Prof. Dr. Orhan Çekiç, 20 Ekim Cuma günü saat 18.30’da Belediye Düğün Salonu'nda 'Atatürk ve Felsefesi' konulu panele konuşmacı olarak katılacaklar. Tüm Alanya halkını bu panele davet ediyoruz. Özellikle lise ve üniversite öğrencileri ile gençlik örgütlerini bu panele bekliyoruz. Ülkemizin bugün yaşadığı sıkıntılardan çıkış, Atatürk’ü doğru anlamaktan ve onun felsefesine geri dönmekten geçiyor" dedi.

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Atatürk Ve FelsefesiPanelVatan PartisiAlanya
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