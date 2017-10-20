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Atatürk ve felsefesi konulu panel düzenlendi

Vatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatı ve Ulusal Kanal işbirliği ile "Atatürk ve Felsefeleri konulu panel düzenledi

Atatürk ve felsefesi konulu panel düzenlendi

Vatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatı ve Ulusal Kanal işbirliği ile "Atatürk ve Felsefeleri konulu panel düzenledi

20 Ekim 2017 Cuma 20:06
Atatürk ve felsefesi konulu panel düzenlendi
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VATAN Partisi Alanya İlçe Teşkilatı ve Ulusal Kanal işbirliği ile "Atatürk ve Felsefeleri konulu panel düzenledi. Panele konuşmacı olarak. Prof. Dr. Şahin Filiz ve Prof. Dr. Orhan Çekiç, katıldı. Alanya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen 'Atatürk ve Felsefesi' konulu panelde Atatürk'ün siyaset felsefesini anlatıldı. Düğün salonunda düzenlenen panele ilgi ve katılım oldukça azdı.

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Anahtar Kelimeler:
Vatan PartisiAlanya Ilçe Teşkilatı
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