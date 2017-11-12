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Atatürk sevgisi Söbüçimen'e taşındı

Siför Grubu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerini bu yıl da Söbüçimen'in 2.100 metre zirvesinde karlar altında gerçekleştirdi

Atatürk sevgisi Söbüçimen'e taşındı

Siför Grubu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerini bu yıl da Söbüçimen'in 2.100 metre zirvesinde karlar altında gerçekleştirdi

12 Kasım 2017 Pazar 16:18
Atatürk sevgisi Söbüçimen'e taşındı
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Haber: Alper KUTAY

İSVEÇ Fahri Konsolosu ve Elysee Oteller Grubu sahibi Hilmi Tokuş öncülüğündeki Siför Grubu, 2.100 metrede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. 10 Kasım 1938’de aramızdan ayrılan ve 79 yıldır her 10 Kasım’da yurdun dört bir yanında anılan Atatürk, Alanya’nın en uzak ve yüksek yaylalarından biri olan Söbüçimen’de de unutulmadı. Bu anlamlı günde Söbüçimen Eğrigöl'de mini bir anma töreni düzenleyen Hilmi Tokuş’a ayrıca Harita Mühendisi Levent Eren, Mimar Emin Yener, Diş Hekimi Yusuf Ergün, turizmci Ali Atahan, Orhan Aydoğan, Hüseyin Okan, Halim Neğiş, Bülent Kandemir, Orhan Özkol, Yeminli Mali Müşavir Ertuğrul Özkoç, Nihat Uzunselvi ve Hüseyin Yıldız da eşlik etti. Kendilerini “Siför Grubu” olarak adlandıran ekip, 10 Kasım Cuma günü sabah saat 09.05’te, yanlarında götürdükleri Türk bayrakları eşliğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak Ata’yı andılar.

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Son Güncelleme: 12.11.2017 16:29
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAtatürkSöbüçimen
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