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Atatürk Evi'ne 'Elele' ziyareti

Alanya merkezdeki Şekerhane Mahallesi'nde bulunan Alanya Özel Elele Özel Eğitim Kurumu'nda destek eğitimi alan bir grup öğrenci, 10 Kasım nedeniyle özel bir ziyaret gerçekleştirdi

Atatürk Evi'ne 'Elele' ziyareti

Alanya merkezdeki Şekerhane Mahallesi'nde bulunan Alanya Özel Elele Özel Eğitim Kurumu'nda destek eğitimi alan bir grup öğrenci, 10 Kasım nedeniyle özel bir ziyaret gerçekleştirdi

10 Kasım 2017 Cuma 21:28
Atatürk Evi'ne 'Elele' ziyareti
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KURUM öğretmenleriyle birlikte Alanya Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret eden özel öğrenciler, evde bulunan tüm eşyaları yakından inceledi. Öğretmenlerinden hem Atatürk hem de 10 Kasım ile ilgili bilgiler alan kurum öğrencileri, Atatürk Evi'nde bulunan eşyaların yanında da bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Merkeşekerhane
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