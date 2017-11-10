Atatürk Evi'ne 'Elele' ziyareti

KURUM öğretmenleriyle birlikte Alanya Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret eden özel öğrenciler, evde bulunan tüm eşyaları yakından inceledi. Öğretmenlerinden hem Atatürk hem de 10 Kasım ile ilgili bilgiler alan kurum öğrencileri, Atatürk Evi'nde bulunan eşyaların yanında da bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.