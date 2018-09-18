Atatürk Caddesi'nde trafik ışıklarına kamera

KURULAN kameralarla, emniyet kemeri ihlali, araçta cep telefonuyla konuşma, kırmızı ışık ihlalleri gibi sorunlar takip edilecek. Kameralar büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından izlenecek ve burada uygulanacak cezaların tahsilinde yüzde 25'lik pay Büyükşehir'e verilecek. Bir kaç gündür Mola Kavşağı'nda yaşanan sinyalizasyon probleminin eskiyen yer altı kablolarından kaynaklandığı ve kablo değişiminin Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapıldığı öğrenildi. Çalışmalar bugün sonlandırılarak, Kavşak ışıklarının verdiği mola son bulacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 09:50