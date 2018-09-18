Atatürk Caddesi'nde trafik ışıklarına kamera

Alanya'nın en işlek kavşaklarından olan Mola Kavşağı'nda bulunan trafik ışıklarına Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kamera sistemi kuruluyor.

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KURULAN kameralarla, emniyet kemeri ihlali, araçta cep telefonuyla konuşma, kırmızı ışık ihlalleri gibi sorunlar takip edilecek. Kameralar büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından izlenecek ve burada uygulanacak cezaların tahsilinde yüzde 25'lik pay Büyükşehir'e verilecek. Bir kaç gündür Mola Kavşağı'nda yaşanan sinyalizasyon probleminin eskiyen yer altı kablolarından kaynaklandığı ve kablo değişiminin Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapıldığı öğrenildi. Çalışmalar bugün sonlandırılarak,  Kavşak ışıklarının verdiği mola son bulacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 09:50
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YORUMLAR
Huseyin isbat
Huseyin isbat - 1 gün Önce

Bu yazdiginiz cezalarin vatandaşı soymaktir ben birdaha oy kullanmaya dahi gidersem serefsizim allah islah etsin insallah bunlarin hesabını birgün gelecek tek tek sorulacak

CEM CANDEMIR
CEM CANDEMIR - 1 gün Önce

Cok guzel bir uygulama tebrikler keske heryerde olsa !!! hatta yaya gecitlerine de takilmali bu kameralar dinsizin hakkindan imansiz gelir !!!

Mehmet uysal
Mehmet uysal - 1 gün Önce

Alanyanın her tarafı kamera oldu ne kamerası takıyorsunuz onu anlamıyorum trafik zaten işikların dengesizliğinden oluyor bu trafik kontrolcular motorsiklete binipde gözlem yapsınlar klimali arabalarda gezerek cözüm olmaz

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