ASMEK’in yeni patronu İYİ Parti'den! Böcek, Yücel Apaydın’ın sağ kolunu atadı

2019-2020 eğitim öğretim yılının 1. döneminin başladığı Alanya ASMEK’te idari kadro da değişti. Alanya ASMEK’e, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez’in beyin takımının başında bulunan, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın da yönetimde sağ kolu olarak görülen Ecem Hacıeyüpoğlu sorumlu olarak atandı. İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın da kurs merkezini ziyaret ederek göreve başlayan Ecem Hacıeyüpoğlu’na başarılar diledi. Daha sonra merkezde kurs verilen sınıfları tek tek gezen Apaydın, kursiyerlerle sohbet etti ve taleplerini dinledi. Hacıeyüpoğlu’ndan da kurs merkezi ve işlevi hakkında bilgi alan Apaydın, “ASMEK, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da halkla birebir iletişim kurduğu en önemli yerlerin başında geliyor. Halkımıza Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sosyal belediyecilik anlayışını en iyi anlatacağımız ve göstereceğimiz yer ASMEK. Biz de bu merkezin daha iyi ve herkesi kapsayacak bir şekilde hizmet verebilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.