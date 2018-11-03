Aşkım Kapışmak Alanya halkı ile buluştu

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde gerçekleştirilecek olan ALTSO Kişisel Gelişim Seminerleri 2018 yılı 2. Dönem Planı, Aşkım Kapışmak 'Elma Dersem Çık' programı ile başladı. Programın açılış konuşmasını Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin gerçekleştirdi

.

Ticaret Odası olarak eğitime verdikleri öneme vurgu yapan Şahin, katılım sağlayan kitle arasında kadınların çoğunlukta olduğunu ifade ederek, toplumsal anlamda kadının yeri ve önemine de dikkat çekti.

Şahin, Ticaret Odası bünyesinde özellikle kendi görev süresince kadınların varlığını ön plana çıkardıklarını söyleyerek önümüzdeki süreçte de oda çalışmalarında ve yönetim kurulunda kadınların sayısını arttıracaklarını kaydetti. Yanı sıra Alanya halkının son derece büyük bir ilgi gösterdiği Aşkım Kapışmak'ı ilerleyen zaman içerisinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Açık Hava Tiyatrosu'nda vatandaşlarla buluşturacaklarının müjdesini verdi.



Başkan Şahin'in ardından Aşkım Kapışmak 'Elma Dersem Çık' programıyla katılımcılarla buluştu.