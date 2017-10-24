Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107716
ALTIN
152.604
DOLAR
3.7117
STERLİN
4.8948
EURO
4.3662
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Asker arkadaşları 30 yıl sonra Alanya'da buluştu

Vatani görevlerini Kıbrıs Yeşilyurt İlçesi'nde 14 Alay Özel Komando olarak yapan 20  asker arkadaşı 30 yıl sonra Alanya’da Dimçayı'ndaki piknikte buluşarak hasret giderdiler

Asker arkadaşları 30 yıl sonra Alanya'da buluştu

Vatani görevlerini Kıbrıs Yeşilyurt İlçesi'nde 14 Alay Özel Komando olarak yapan 20  asker arkadaşı 30 yıl sonra Alanya’da Dimçayı'ndaki piknikte buluşarak hasret giderdiler

24 Ekim 2017 Salı 09:48
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Alanya'da buluştu
banner404

Mehmet AL
TÜRKİYE'NİN her ilinden gelen 20 asker 1985-1987 yılında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yeşilyurt İlçesi'nde 14 Alay Özel Komando Bataryası'nda askerliğini yapan 20 asker arkadaşı 30 yıl sonra aileleriyle birlikte bir araya gelerek hasret giderdi.Alanya'da buluştuktan sonra Dimçayı'ndaki Klas Piknik'te bir araya gelen askerler ilk organizasyonu yaptıklarını belirttiler.  Eski komandolar daha sonra piknik alanında toplanarak şehitler anısına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı hep birlikte okudu.

KLAS PİKNİKTEN MUHTEŞEM PASTA

 20 askerin buluştuğu Alanya'da Dimçayı'ndaki Klas Piknik işletme sahibi tarafından yapılan yaş pasta üzerine Türk ve Kıbrıs bayrağı, Kıbrıs haritası yapılan pasta askerler tarafından kesildi. Piknik sahibine teşekkür eden askerler bu jesti hiç bir zaman unutumayacağız dediler.  

SOSYAL MEDYADA BİRBİRLERİNİ BULDULAR

Eski komandoların buluşmasını organize eden ekip adına konuşan ve halen bir kamu kurumunda çalışan Tunçay Iğdır, buluşmanın nasıl gerçekleştiğini anlattı Iğdır, “1985-1987 Kıbrıs Yeşilyurt ilçesinde 14 Alay Özel  Komando olarak askerliğini yapmış. Türkiye’mizin 81 ilindeki asker arkadaşlarımızla sosyal medyada buluştuk bir araya geldik ve böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Elazığ'dan, Edirne’den, Rize'den, İstanbul'dan, Kars’tan, Ağrı’dan,Tokat'tan, Ankara’dan bütün arkadaşlarımızı sosyal medyada bularak ülkemizin bu hassas, kritik döneminde birlik adına dostluk adına arkadaşlık adına Alanya’da böyle bir etkinliği düzenlemeye karar verdik” dedi.

TÜRKİYE İÇİN GÖREVE HAZIRIZ

Bizler ilk gün askerlik yapmış gibi arkadaşlarımızla beraber yine aynı heyecanı yaşıyoruz. Gerek ülkemizdeki terör olayları, gerekse ülkemizin milli idaresine yönelik yapılacak her türlü darbe girişimine her yaşta ve her yerde karşı duracağımızı buradan bu vesile ile ilan etmiş oluyoruz. Bu yaşta hazırız vatanımızı bayrağımızı, ülkemizi savunmak adına her zaman asker olduğumuzu ve her zaman ülkemizin devletimizin vereceği göreve hazır olduğumuzu ilan etmek istiyoruz” diye konuştu

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 24.10.2017 11:49
Anahtar Kelimeler:
Asker ArkadaşlarıBuluştuKıbrıs YeşilyurtVatani GörevDimçayıKlas Piknk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Duayen gazeteci Yavuz Donat Alanya'yı yazdı 
Duayen gazeteci Yavuz Donat Alanya'yı yazdı 
Dim Web PUSH
Dim Web PUSH
Dim Web TV'de haber bülteni başladı
Dim Web TV'de haber bülteni başladı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim