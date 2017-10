Asker arkadaşları 30 yıl sonra Alanya'da buluştu

Mehmet AL

TÜRKİYE'NİN her ilinden gelen 20 asker 1985-1987 yılında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yeşilyurt İlçesi'nde 14 Alay Özel Komando Bataryası'nda askerliğini yapan 20 asker arkadaşı 30 yıl sonra aileleriyle birlikte bir araya gelerek hasret giderdi.Alanya'da buluştuktan sonra Dimçayı'ndaki Klas Piknik'te bir araya gelen askerler ilk organizasyonu yaptıklarını belirttiler. Eski komandolar daha sonra piknik alanında toplanarak şehitler anısına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı hep birlikte okudu.

KLAS PİKNİKTEN MUHTEŞEM PASTA

20 askerin buluştuğu Alanya'da Dimçayı'ndaki Klas Piknik işletme sahibi tarafından yapılan yaş pasta üzerine Türk ve Kıbrıs bayrağı, Kıbrıs haritası yapılan pasta askerler tarafından kesildi. Piknik sahibine teşekkür eden askerler bu jesti hiç bir zaman unutumayacağız dediler.

SOSYAL MEDYADA BİRBİRLERİNİ BULDULAR

Eski komandoların buluşmasını organize eden ekip adına konuşan ve halen bir kamu kurumunda çalışan Tunçay Iğdır, buluşmanın nasıl gerçekleştiğini anlattı Iğdır, “1985-1987 Kıbrıs Yeşilyurt ilçesinde 14 Alay Özel Komando olarak askerliğini yapmış. Türkiye’mizin 81 ilindeki asker arkadaşlarımızla sosyal medyada buluştuk bir araya geldik ve böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Elazığ'dan, Edirne’den, Rize'den, İstanbul'dan, Kars’tan, Ağrı’dan,Tokat'tan, Ankara’dan bütün arkadaşlarımızı sosyal medyada bularak ülkemizin bu hassas, kritik döneminde birlik adına dostluk adına arkadaşlık adına Alanya’da böyle bir etkinliği düzenlemeye karar verdik” dedi.

TÜRKİYE İÇİN GÖREVE HAZIRIZ

Bizler ilk gün askerlik yapmış gibi arkadaşlarımızla beraber yine aynı heyecanı yaşıyoruz. Gerek ülkemizdeki terör olayları, gerekse ülkemizin milli idaresine yönelik yapılacak her türlü darbe girişimine her yaşta ve her yerde karşı duracağımızı buradan bu vesile ile ilan etmiş oluyoruz. Bu yaşta hazırız vatanımızı bayrağımızı, ülkemizi savunmak adına her zaman asker olduğumuzu ve her zaman ülkemizin devletimizin vereceği göreve hazır olduğumuzu ilan etmek istiyoruz” diye konuştu