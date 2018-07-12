ASGM ve ALSMO yetkilileri üyelerle bir araya geldi

Toygar DİM

ALANYA Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM), Alanya Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ALSMO) üyelerine yönelik “7143 Sayılı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Kanunu” ile 2018 yılında ve öncesinde uygulanmakta olan teşvikler hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Alanya SGK Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, ALSMO Başkanı Kerim Gökçe ile çok sayıda muhasebeci ve mali müşavir katıldı. Alanya SGK Müdürü Muharrem Kaya ve Müdür Yardımcısı Mustafa Dalabasmaz’ın sunumları eşliğinde yapılan bilgilendirme toplantısında, “7143 Sayılı Kanun kapsamında, öncelikle SGK’ya borcu olduğunu düşünen işverenler ve vatandaşların mutlaka merkezimize gelerek durumları hakkında bilgi almaları, ardından en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar borçlarının yapılandırılması taleplerini merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. İlk ödeme 31 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sürede imkan bulamayan mükellefler ödemelerini 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapabilecekler” denildi.

YÜZDE 5 İNDİRİM İMKANI

2018 yılında ve öncesinde uygulanmakta olan teşvikler hakkında da katılımcıların bilgilendirildiği sunumda şu ifadelere yer verildi: "2018 yılında da SGK’ya sigorta primi ödeyen işveren ve sigortalıların yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi ve teşvik kanunlarında belirtilen şartları taşıması halinde teşviklerden yararlanabilecek.

Kanunda belirtilen şartlarda işçi çalıştırılmak suretiyle işverenin ödenmesi gereken sigorta priminin tamamının dahi hazinece karşılanması mümkün. Özellikle bağ-kur (4/b) sigortalıların borçlarının olmaması ve yapılandırma yapmaları halinde en az yüzde 5 indirimli olarak ödeme yapmaları imkanı bulunmaktadır."



Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 00:02