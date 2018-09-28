ASGED’den anlamlı ziyaret

ALANYA Aile ve Sosyal Gelişim Derneği yöneticileri, Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle anlamlı bir ziyarete imza attı. Ak Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi de olan dernek başkanı Şükran Aslan Çalık ve ekibi, Yaşlılar Günü nedeniyle Alanya Huzurevi’ni ziyaret etti. Dünyada yaşlılık konusunda toplumda farkındalık yaratmak ve yaşlıların çeşitli sorunlarına ve önceliklerine dikkat çekmek amacıyla bu ziyareti yaptıklarını söyleyen Şükran Aslan Çalık, ayrıca bir de pasta sürprizi yaptı. Alanya Huzurevi sakinleri, bu anlamlı ziyaret için Alanya Aile ve Sosyal Gelişim Derneği yöneticilerine teşekkür etti.