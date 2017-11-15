Asfalta mola yok

DOĞUDA Hocalar, Batıda Burçaklar Mahallesi’nde sathi kaplama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Yenice Mahallesi’nde sathi kaplama çalışmasını sürdürüyor.

YENİCE MAHALLESİ DE ASFALTLA BULUŞUYOR

Doğu ve batı mahallelerinde yolların kalitesini artırmak, güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, özellikle kırsal mahallelerin ulaşımını standart bir noktaya taşımak için iki ayrı sathi kaplama ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor. Doğuda Hocalar, batıda Burçaklar Mahallesi’nde asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler, Yenice Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor.

‘DÖRT DÖRTLÜK HİZMET ALIYORUZ’

Yol düzenleme ve asfalt çalışmaları ile kırsal mahallelerin yüzünü güldüren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür eden vatandaşlar, “Yollarımız kalıcı olarak yapılıyor. Derelere büzler ve köprüler yapılıyor. Bu sayede kışın yağmurla bozulmasının önüne geçiliyor. Gerçekten dört dörtlük hizmete alıyoruz. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.