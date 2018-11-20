Asfalt çalışmaları tam gaz

Geçtiğimiz ay Dim Öteköy Mahallesinde 2.500 m asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, Üzümlü grup yolunda kalan 2.500 m asfalt ile Payallar Mahallesi Menderes Sokakta 2.500 m asfalt çalışması başlattı.

“HİZMET ALMAMIŞ MAHALLE BIRAKMIYORUZ”

Çalışmaları değerlendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hava şartları elverdiği sürece çalışmaların devam edeceğini söyleyerek, “Merkez mahallelerde kaldırım, parke ve altyapı çalışmalarımız devam ederken bir yandan da kırsal bölgelerde asfalt çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın talepleri ve planlamalarımız dahilinde sürdürdüğümüz çalışmalarla hizmet almamış mahalle ve sokak bırakmıyoruz. İlçemizde asfalt çalışmalarına şu anda devam eden elverişli hava şartlarını en iyi şekilde değerlendirerek devam edeceğiz” dedi.