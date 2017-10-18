ASAT ile Güney'den Alanya kırsal çıkarması

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney başkanlığında Alanya Öğretmenevi'nde yapılan toplantıya, ASAT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Tuncer, ASAT Alanya Şube Müdürü Fatih Uysal, Büyükşehir Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin ve 68 kırsal mahallenin muhtarları katıldı. İki saat süren toplantıda mahalle muhtarları bölgelerinde bugüne kadar ASAT tarafından yapılan yatırımlar için teşekkür etti. Tek tek söz alan muhtarlar taleplerini Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Tuncer’e iletti. Tuncer de muhtarların istek ve taleplerini tek tek not aldı. Ayrıca muhtarlar isteklerini dilekçelerle resmi olarak da iletti.

'SORUNLARI HEMEN ÇÖZECEĞİZ'

ASAT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Tuncer, Kasım ayında yapılacak ASAT Genel Kurulu’nda Alanya’daki talepleri de ele alacaklarını ve kısa sürede sorunların çözümü için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Toplantı hakkında bilgi veren Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’ni Alanya’da kurduğumuz 2014 yılından bu yana önemli mesafe aldık. Bugüne kadar Alanya genelinde ve kırsalında birçok önemli sorunu çözdük. Yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek. Bugün muhtarlarımızın mahalleleriyle ilgili taleplerini dinledik. En kısa sürede bunları da çözeceğiz" dedi.