Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107212
ALTIN
151.603
DOLAR
3.6822
STERLİN
4.8508
EURO
4.3280
İdrarınızdaki bu koku cinsel hastalığın habercisi!
İdrar kokusuna dikkat!
Kritik uyarı! Gripten sonra değiştirin...
Kritik uyarı! Gripten sonra değiştirin...
Erken menopoza yol açan 14 neden!
Erken menopoza yol açan 14...
banner468

ASAT ile Güney'den Alanya kırsal çıkarması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Koordinatörü Güney'le birlikte Alanya’daki kırsal mahallelerin su ve kanalizasyon taleplerini aldı

ASAT ile Güney'den Alanya kırsal çıkarması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Koordinatörü Güney'le birlikte Alanya’daki kırsal mahallelerin su ve kanalizasyon taleplerini aldı

18 Ekim 2017 Çarşamba 13:52
ASAT ile Güney'den Alanya kırsal çıkarması
banner404

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney başkanlığında Alanya Öğretmenevi'nde yapılan toplantıya, ASAT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Tuncer, ASAT Alanya Şube Müdürü Fatih Uysal, Büyükşehir Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin ve 68 kırsal mahallenin muhtarları katıldı. İki saat süren toplantıda mahalle muhtarları bölgelerinde bugüne kadar ASAT tarafından yapılan yatırımlar için teşekkür etti. Tek tek söz alan muhtarlar taleplerini Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Tuncer’e iletti. Tuncer de muhtarların istek ve taleplerini tek tek not aldı. Ayrıca muhtarlar isteklerini dilekçelerle resmi olarak da iletti.
'SORUNLARI HEMEN ÇÖZECEĞİZ'
ASAT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Tuncer, Kasım ayında yapılacak ASAT Genel Kurulu’nda Alanya’daki talepleri de ele alacaklarını ve kısa sürede sorunların çözümü için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Toplantı hakkında bilgi veren Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’ni Alanya’da kurduğumuz 2014 yılından bu yana önemli mesafe aldık. Bugüne kadar Alanya genelinde ve kırsalında birçok önemli sorunu çözdük. Yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek. Bugün muhtarlarımızın mahalleleriyle ilgili taleplerini dinledik. En kısa sürede bunları da çözeceğiz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaHuHüseyin Güney
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sevgi İzi' ile tanıştılar
'Sevgi İzi' ile tanıştılar
'Güzel konuşma' fırsatı
'Güzel konuşma' fırsatı
İsabet öğrencileri kültür turunda
İsabet öğrencileri kültür turunda

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim