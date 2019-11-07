ASAT Alanya, Cikcilli Mezarlığı’nın su sorununu çözdü
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’nın en büyük mezarlığı olan Cikcilli Mezarlığı’nda hat yetersizliği nedeniyle yaşanan içme suyu sorununu yeni hat döşeyerek ortadan kaldırdı.
Alanya 07.11.2019, 11:57
ALANYA'DAKİ merkez mahallelere hizmet veren Cikcilli Mezarlığı’nda boruların küçük olması nedeniyle gelen tazyikli suyla birlikte sürekli arızalara yol açıyor, mezarlığa gelen vatandaşlar mağdur oluyordu. Alanya ASAT Şube Müdürlüğü içme suyu ekipleri, mahalleye su dağıtan ana depodan mezarlığa daha kaliteli ve büyük ebatlı borularla su getirmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 km uzunluğundaki hattı imalat çalışmaları devam ederken, Cikcilli Mahalle Muhtarı Selim Şanlı, “Yıllardır süregelen içme suyu sorunumuzu çözen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.
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