Artık denize girebilecek

DOĞUŞTAN göğüs çöküklüğü (Kunduracı göğüs) olan hasta 18 yaşındaki Harun Öztürk, Alanya’da ilk kez gerçekleştirilen kapalı kunduracı göğüs ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Modern tıp tekniklerinin kullanıldığı ameliyatı, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Oktay Aslaner ve Göğüs Cerrahisi Uzm. Dr. Erdal Kaya gerçekleştirdi. Operasyon sonrası hastayı yerinde ziyaret eden Göğüs Cerrahisi Uzm. Dr. Kaya Alanya’da yapılmayan ameliyatları ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak artık yapabilmenin gururu ve mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi. Kaya, “Yeni gelen hekim arkadaşlarımızla birlikte bizlere sunulan yeni teknolojik imkanlarla en iyisini yapmaya çalışmaktayız. Bu kapsamda hastanemize başvuran Harun Öztürk’ün doğuştan göğüs çöküklüğü rahatsızlığı mevcuttu. Kapalı olarak gerçekleştirdiğimiz operasyonla hastamızın hem iyileşme süresini hem de hastane de kalma süresini azalttık“ dedi. Öğretim Üyesi Dr. Oktay Aslaner ise, “Hastamız Harun Öztürk’ün göğüs kafesindeki çöküklüğünü, kapalı ameliyat yöntemi ile düzelttik. Bu durum hastamızı hem psikolojik olarak etkilemekte hem de sağlık sorunlarını da beraberinde getirmekteydi. Aldığımız sonuçtan ise oldukça memnunuz. Bundan sonrada bu tür ameliyatları hastanemizde ekibimle birlikte başarılı bir şekilde yapmaya devam edeceğim“ şeklinde konuştu.

‘İLK İSTEĞİM AYNAYA BAKMAK OLDU’

Operasyon sonrası Öztürk ise ilk olarak aynaya bakmak istediğini söyledi. Öztürk, ”Mutluluğumu anlatacak bir söz bulamıyorum. Artık çekinmeden rahatlıkla denize girebileceğim. Ameliyattan önce çok büyük korkularım vardı. Doktorlarım sayesinde bu korkularımı yenebildim. Perde arkasında çok büyük bir ekip var. Hepsi bana destek oldu. Onlar sayesinde tüm korkularımın yersiz olduğunu anladım. Onların sayesinde başarılı bir ameliyat geçirdim. Başta doktorlarım olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederim” diye konuştu.