Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğretmenlere 24 Kasım jesti

ARIKAN Yılmaz Dim (AYD) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okulda görev yapan öğretmenler için kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltıya öğretmen ve velilerin yanısıra Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik ile aynı zamanda okulun hayırseveri de olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen kahvaltıda katılımcılara okul aile birliği üyeleri tarafından hazırlanan ikramlar, açık büfe olara sunuldu.