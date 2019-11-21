Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğretmenlere 24 Kasım jesti
24 Kasım Öğretmenler Günü’ne sayılı günler kala Alanya’da öğretmenler için çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Elde ettiği akademik başarılarla dikkat çeken Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenler için kahvaltı düzenlendi
Alanya 21.11.2019, 10:30 21.11.2019, 10:41
ARIKAN Yılmaz Dim (AYD) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okulda görev yapan öğretmenler için kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltıya öğretmen ve velilerin yanısıra Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik ile aynı zamanda okulun hayırseveri de olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen kahvaltıda katılımcılara okul aile birliği üyeleri tarafından hazırlanan ikramlar, açık büfe olara sunuldu.
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