'Arıkan Hoca' dualarla anıldı 

ALANYA'NIN ilk Milli Eğitim Müdürü, Alanya basınının duayeni, Yeni Alanya Gazetesi kurucusu Arıkan Yılmaz Dim, aramızdan ayrılışının 14. yıldönümü nedeniyle, Dim Medya A.Ş. Ailesi, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından Bektaş Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Törende

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik, öğretmenler ve öğrencilerin yanısıra Osman Dim, Halime Dim, Yeni Alanya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen, Dim TV (dimtv.tv) Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutay, Yeni Alanya Gazetesi Reklam Müdürü Uğur Kanberoğlu, Dim Medya A.Ş. Muhasebe Müdürü Hakan Şimşek, Yeni Alanya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kübra Duman ve Dim Medya A.Ş. çalışanları yer aldılar. Merhum Arıkan Yılmaz Dim’in mezarı başında Yasin-i Şerif ve dualar okunmasının ardından KGK Başkanı Dim, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik ve öğrenciler, Dim'in kabrine çiçek diktiler. Katılımcılar ise Dim'in kabrine çiçek bıraktılar. Mezar başındaki prgramın ardından katılımcılar hep birlikte, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçtiler. Burada katılımcılara merhum Dim için çorba ikramında bulunuldu.