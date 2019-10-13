Arazi kavgası kanlı bitti! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

ALANYA GÜNDEMİNDE BUGÜN NELER VAR?

1- ARAZİ KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

2- MANAVGAT’TA KORKUTAN KAZA

3- ALANYA’DA HAFTA SONU BÜYÜK DENETİM

4- 'KÜRESEL MEDYA BULUŞMASI' AZERBAYCAN'DA

5- ÇAVUŞOĞLU’NDAN ABD’YE MESAJ

6- DİM MEDYA’DAN ÖDÜL REKORU

7- ALANYA ARITMA TESİSİ YENİLENİYOR

8- MİSAFİRHANE 1 MİLYONA İHALE EDİLİYOR

9- DİNLER LİTVANYA FAHRİ KONSOLOSU OLDU

10- ‘ALANYA’NIN GÖZLERİ’NE YOĞUN İLGİ

11- FAKIRCALI’DA MUTLU SON

12- ALANYA TDP’DEN KAMU SPOTU REKORU

13- 2018'İN TURİST SAYISI EKİM'DE AŞILDI

HEPSİ VE DAHA FAZLASI CEREN ŞAHİN'LE DİM TV HAFTA SONU ANA HABER'DE

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.