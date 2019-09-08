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Araç mezarlığı değil Alanya'da bir cadde!

Alanya'da caddenin hurda araç mezarlığına dönmesinden dert yanan vatandaşlar, yolun bir an önce söz konusu araçlardan temizlenmesini istiyor

Alanya 08.09.2019, 20:10
Araç mezarlığı değil Alanya'da bir cadde!
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Ceren ŞAHİN

OBA Mahallesi, Alanya Jandarma Komutanlığı ve Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yanındaki cadde üzerinde uzun süredir park halinde duran ve terk edilmiş izlenimi uyandıran araçlar tepki topluyor. Caddenin hurda araç mezarlığına dönmesinden dert yanan vatandaşlar, yolun bir an önce söz konusu araçlardan temizlenmesini istiyor.

#Alanya
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