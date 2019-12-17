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Apaydın’dan iktidara ‘Ziraat’ eleştirisi

İYİ Parti İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Vatandaşlarımız ranta hizmet veren iktidar ve yandaşlarının yeni hikayelerini okumaya, oyunlarını seyretmeye devam ediyor. Şu sıralar yandaş kurtarma operasyonu ile uğraşan Ak Parti, aksiyon dolu maceralarına Ziraat Bankası’nı da ekledi” dedi.

Alanya 17.12.2019, 14:17
Apaydın’dan iktidara ‘Ziraat’ eleştirisi
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APAYDIN, “Vatandaşa ‘Ziraat Bankası’nı nasıl bilirdiniz?’ diye sorsalar, pek çok kişi ‘çiftçinin bankası’ der. Ziraat Bankası’nın baş harflerinden oluşan ambleminin buğdaya benzemesi de bunun en iyi göstergesidir. Peki ya şimdi, ‘Ziraat Bankası ranta kurban ediliyor’ desek nasıl bilirdiniz?” diye konuştu.
‘SİMİT SARAYI NEDEN KURTARILDI?’
Apaydın, şöyle devam etti: “Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 500 milyon Dolar borcu olan Simit Sarayı’nın yüzde 51’ini alarak neden kurtarmak istedi? Buna sebep olan yoksa iktidara yakınlığı ile bilinen, şirketin yönetim kurulu üyesi olan Abdullah Kavukçu mu? Borcu 500 milyon Dolar olan bu şirketi rahatlatmak adına neden harekete geçildi? Daha 9 ay önce bu şirketin yönetim kurulu başkanı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde başarı hikayesini anlatıyordu. Ne oldu da şimdi zor duruma düştü? Ziraat Finans, Simit Sarayı’nın yüzde 51’i için ne kadar ödeyecek? 500 milyon Dolar mı? O zaman bu 500 milyon Dolar ile neden Tank Palet Fabrikası’na yatırım yapılmadı?
‘İNSANLAR AÇLIKTAN İNTİHAR EDİYOR’
Şeker ve Tank Palet Fabrikası, topraklarımız, milli şirketlerimiz parsel parsel satılırken, yandaşlar aksiyon filmi edasında borçlarından arındırılırken, sizin bu planlarınız devam ederken, Ak Parti’ye soruyorum. Vatandaş bu işin neresinde? Ak Parti hükümetinin gözünde 700 emeklilikte yaşa takılan vatandaş 3 yandaş etmiyor. Çocuğuna pantolon alamadığı için intihar edenlerin, boğazından lokma geçmediği için kendini yakanların, karnını doyurmak yerine çocuğuna bez alıp sokakta açlıktan bayılanların, emeği ve hakkı olan emekliliği için yaşa takılanların, maddi yetersizlikten intihar edenlerin ahı, çektiği ızdırap size yetmedi mi? Sorsanız her şey güllük gülistanlık. ‘Her geçen gün büyüyoruz’ diyorlar. Ekonomimizde büyüme olduğunu söylüyorlar. Büyüyen ekonomi değil, bu ülkeye 17 sene önce yerleştirdiğiniz kötü huylu tümör. Bu öyle bir büyüyor ki artık vatandaşı daha çok zehirliyor.”

#İyi Parti İlçe Teşkilatı #toplantı #ziraat #Ziraat Bankası #Alanya #Alanya Haber
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