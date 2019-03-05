Apaydın’dan Alanya Belediyesi’ne eleştiri

ALPER KUTAY

ÇEVREYOLU üzeri, Sanayi Kavşağı’ndaki seçim ofisi açılışına tüm vatandaşları davet eden Apaydın, Alanya Belediyesi’nin kırsala yeterli hizmet götürmediğini savunarak Alanya Belediyesi yönetimini eleştirdi. Apaydın, şunları söyledi: “Saha çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Geçen hafta Dim Vadisi’ndeydik. Köylere hizmet edildiği söylemi boş bir balondan ibaret. Köylülerimizle bizzat irtibat kurarak gördük. Çünkü kişisel ilişkilere dayalı ufak tefek torpil gibi işler tüm köylere hizmet yapılmış gibi gösteriliyor. Ayrıca Alanya Belediyesi’nin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptıkları hizmetlerin tabela asmaktan öte gidilmediğini her gittiğimiz yerde müşahede ettik. Çünkü yapılan hizmetler vatandaşlardan toplanan vergilerle yapılmıştır.

‘KİM ELİNİ TUTTU DA PROJE YAPMADI’

Tabelalara harcanan bütçeyle Abdullah Sönmez Konaklı’da yaptığı gibi öğrenci servislerini ve kırtasiye giderlerini belediye bütçesinden karşılayacak. Buna yürekten inanıyoruz. Şu an Alanya Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten arkadaşımız milletin parasını fütursuzca, hesapsızca harcamasın. Alanya Belediyesi’nin borcu 5 yılda 5’e katlandı. Hiçbir çalışma olmayan Alanya Belediyesi’nin yeni binası yatarken yeni yıkımlar gerçekleştiriliyor. Son 1 ayda projeler yapılmaya çalışılıyor. Adem Başkan önceki günlerde 82 proje açıkladı. İktidarda olan bir belediyenin yeni projeler açıklaması doğru bir şey değil. 5 yıl ellerini kim tuttu da bu projeleri gerçekleştirmediler. Bizim üzüntümüz Alanyalılardan toplanan vergiler hesapsızca, kitapsız heba ediliyor, çarçur ediliyor. Bilinçsiz insanların kullanımıyla Alanya’nın geleceğine sekte vuruluyor. Abdullah Sönmez ile iyi belediyecilikle Alanya halkının huzuru, güveni ve hizmetin kalitesini görecekler. Buna yürekten inanıyoruz.”