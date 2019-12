Apaydın: 'Olan Alanya'nın imajına oldu'

İYİ Parti ilçe teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası gündemi değerlendiren İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın hedefinde Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Türkiye’nin 17 yıldır mevcut iktidar tarafından yönetildiğine dikkat çeken Başkan Apaydın yaşanan sorunların sorumlusu olarak Ak Parti’yi gösterdi. Apaydın Alanya’da da benzer bir durum yaşanmasından ötürü duymuş oldukları endişeye vurgu yaparak “Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak en büyük şanssızlığımızın uzun yıllar Ak Parti hükümeti tarafından idare edilmek olduğunu düşünüyorum. Ülkeyi betona ve ranta gömen Ak Parti, her gün yeni vaatlerle karşımıza çıkıyor. Ekonomiyi düzelteceğini, Türkiye’yi daha iyi günlerin beklediğini iddia ediyor. Sanki dün iktidara gelmiş gibi yeni vaatlerle halkımıza anlatıp algı yaratmaya çalışıyor. Oysaki ülkeyi 17 yıldır onlar yönetiyor. Ranta dönük ve her şeyi para olarak gören zihniyetle ülkeyi yöneten Ak Parti bundan sonra dahi iyi şeyler yapacak değil. Biz Ak Parti’nin bundan sonra ülkeyi daha kötü günlere götüreceğine inanıyoruz. Öyle düşünüyoruz. Çünkü geçmişte yaptıkları yanlışları, birlikte yaptıkları hataları uygulamaları bugün yine kendileri afişe ediyorlar. Tekel arazisinin bir üniversiteye nasıl bağışlandığını, peşkeş çekildiğini birisi anlatıyor. Detayları halkımıza gösteriyor ve ortaya koyuyor. Ne acıdır ki halkımız hala bu konulara duyarsız kalıyor. Biz aynı durumun ve aynı şartların Alanya’da da yaşanmasından endişe ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘SİZİN YAPMADIĞINIZ ALT YAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR’

Yanı sıra ASAT’ın yürüttüğü çalışma sonucu yaşanan 24 saatlik su kesintisinin, Ak Parti dönemini kapsayan geçtiğimiz 5 yılda yapılmayan alt yapı hizmetlerinin sunulması için yapıldığını kaydetti ve eleştiri sunan Ak Parti’lileri aynaya bakmaya davet etti. Apaydın konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Apaydın “Ayrıca şunu belirtmek isterim, dün ASAT bir çalışma yaptı. Yıllardır alt yapıda yapılmayan iyileştirmeleri bir nebze olsun yapabilmek adına belirli bir süre su kesintisine gitti. 5 yıldır özellikle büyükşehir bünyesinde çalışanlar ve yöneten zihniyet, bunu sanki ilk defa yapılmış bir uygulamaymış gibi halka anlatmaya çalıştı. Burada yapılan uygulama, geçtiğimiz dönemde yapılmayan alt yapı ve iyileştirmelerin yapılmasıydı. 5 ayrı vanaya ayırmak suretiyle yaşanması ihtimal su arızalarında şehrin tamamında su kesintisinin önüne geçmek amaçlandı” dedi.

‘BETONDAN UCUBE BİR BUÇUK SENEDİR BEKLİYOR’

Başkan Apaydın yerel gündemi de değerlendirdi. Alanya Belediyesi’nin sosyal belediyecilikten uzak, şeffaf olmayan bir çizgisi olduğunu vurguladı ve eleştirilerini sundu. Kentin giderek betonlaştığına dikkat çeken Başkan Apaydın belediyenin yeni hizmet binasına ilişkin “Belediye sorumsuzca davranmıştır. Bu bina kentin böğründe bir kazıktır” dedi. Başkan Apaydın, ranta teslim edilmesinden endişe duydukları DEMAŞ ve Cuma Pazarı bölgesine işaret ederek “Bugün, Alanya’yı yöneten zihniyet belediye binası adı altında yapımını başlattığı ‘Beton Ucubeyi’ hiçbir şekilde, hiçbir çalışma yapmadan bir buçuk senedir bekletiyor ve şirketin ‘İflas ediyoruz, batıyoruz, çalışamıyoruz’ diye feveran etmesine rağmen bir buçuk yıldır Alanya Belediye Başkanı ve ekibi kılını bile kıpırdatmıyor. Sağır sultan bile duydu, bu şirket artık çalışamıyor, çünkü ödeme alamıyor, bina orada öylece bekliyor. Alanya’nın böğrüne çakılmış bir kazık gibi öylece duruyor. Şimdi ki endişemiz Alanya’da nefes alınacak bir yer kalmışken, DEMAŞ ve Cuma Pazarı bölgesi. Buralarda da betona ve ranta Alanya’nın ve Alanyalıların nefes alabileceği noktaların mahkum edilmesi” ifadelerini kullandı. Öte yandan Alanya Belediyesi’nin İyi Parti’li Meclis Üyesi Hacı Mevlüt Zavlak, belediyenin CK’ya trafo alanları için kamu alanlarını bedelsiz kiraladığını açıklamış ve halktan fahiş miktarlarda tahsil edilen fatura kalemlerine dikkat çekmişti. “Adil değil” diyerek de eklemişti. Başkan Apaydın da konuya ilişkin Alanya Belediyesi’ne ve yürütülen politikalara işaret etti.

‘DOĞU TÜRKİSTANLILAR DA TÜRK’TÜR’

İyi’ler Doğu Türkistan’a da işaret ettiler. Yaşanan zulme mevcut iktidarın sessiz kaldığını ifade eden Başkan Apaydın sert çıktı. Apaydın “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Çin’in Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yaptığı zulmü dile getirmek isterim. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin dinine karışan, yaşam şekline müdahale eden, hatta ve hatta yaşamasına dahi müsaade etmeyen, işkence kamplarına esir eden Çin’in Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yaptığı zulmü sadece İYİ Parti dile getirmekte. Çin’in yaptığı zulme Türk Hükümeti kayıtsız kalmaktadır. Ülkeyi idare edenlere hatırlatmak gerekiyor. Evet, Suriyeliler mağdurdur, Mısırlılar mağdurdur ancak bilmenizi isteriz ki Doğu Türkistanlılar çok daha Mazlum ve mağdurdur. İYİ Parti var olduğu sürece Doğu Türkistan başta olmak üzere kendi kanımıza canımıza yapılan her türlü zulmün takipçisi olacağız. Türkün dostu Türk’tür. Doğu Türkistanlılar da Türk’tür. Asla ama asla bu zulme susmayacağız. Önümüzde dururken Türklüğün hali, susup da boynumuza alamayız vebali. Kürşad, Bilge Kağan, Oğuzhan Ata susarsak, hakkını helal etmesin!” dedi.

BAŞKAN APAYDIN’DAN KÖPEK KRİZİNE İRONİK MESAJ

Başkan Apaydın yerel gündemle birlikte Alanya’yı ülke gündemine taşıyan köpek skandalına da değindi. Kent imajının yerle bir edildiğine dikkat çeken Apaydın, belediye tarafından yapılan açıklamanın da trajikomik olduğunu kaydetti. Öte yandan “Anamur yolunun ne kadar virajlı ve meşakkatli bir yol olduğuna ilişkin türküsü bile var. Ama biz Alanya’ya daha yakın olduğunu bilmiyorduk demek ki. Bundan sonra yaylalardan dönerken bizlerde aynı yolu kullanalım” diyerek ironik bir yaklaşımda bulundu.