Apaydın'dan Başkan Yücel'e eleştiri

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i eleştiren Apaydın, “Mevcut belediye yönetimi yaptıkları ile bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Her şeyi güllük gülistanlık gösterip, yapması gereken tüm hizmetleri yapmış gibi, sanki verdiği sözleri tutmuş gibi kendini halka sunması artık tahammül seviyesini aştı. Bizler bu yönetimin neler yaptığını, neye nasıl yaklaştığını, halkımızla her temas edişimizde anlatıyoruz. Şimdi Alanya halkına soruyorum. Oba Mahallesi’ndeki yeni Belediye Sarayı’nın çalışmaları durmuşken ve yapımı dahi bitmeden Cuma Pazarı’ndaki Düğün Salonu’nu neden yıkıyorlar? Bu yapılar neden seçime yakın dönemde ortaya çıkıyor. Sanırım hakkında söylediğimiz ‘çalışmıyor, eksiklikleri bunlar, bazı işler yanlış gidiyor’ söylemlerimiz kendisini oldukça rahatsız etti. Merkezde ‘Bari dostlar beni iyi hatırlasın, çalışmalar yaparken elim boş olmasın, hemen herkesin göreceği yerde ben işe koyulayım’ deme kararı aldı” dedi.

‘SÖNMEZ’İ BAŞKAN SEÇTİRECEĞİZ’

İyi Parti olarak sabahtan gece yarılarına kadar, gece yarılarından sabaha kadar İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez’le birlikte sahada olduklarını söyleyen Apaydın, “Saha çalışmalarımızdaki görüntüler de elimizde. Mahallelere giden yollar kötü, bazı yollar çökmüş, ‘yaptı’ desinler diye yapılmış samimiyetsiz hizmetlerin hepsine şahidiz. Şimdi böyle açıklama yapıyoruz, ardından kendileri de konuya yönelik haber servisi yapmaya başlar, bizleri yalancı çıkarmak için. Buradan halka karşı olan hizmetini aşık atmak ve bizleri yalancı çıkarmak üzerine kuranlara sesleniyorum. Eksiksiniz, hizmetiniz ve yaptıklarınız Alanya’ya yetersiz. 5 senenin açığını 30 günde kapatamazsınız. 1 Nisan 2019 sabahında Alanya halkı; halkını unutmayan başkanla, hizmeti ticaret usulü vermeyen, çözüm ne ise onun sunan başkanla iyi olacak. Bu başkan da Abdullah Sönmez’dir” diye konuştu.