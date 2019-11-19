Apaydın'dan Ankara'ya çağrı! ‘Vatandaşımızın  feryadını duyun’

İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını ilçe binasında gerçekleştirdi. Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, son dönemde yaşanan intihar olayları ile ilgili konuştu.

‘İKTİDAR MİLLETLE DALGA GEÇİYOR’

Apaydın, “Siyaset, acı içinde kıvranan milletimizle dalga geçme yeri değildir! Bir ülkede anne ve babalar yavruları ile intihar ediyorsa, yolun sonuna gelinmiştir. İnsana, ölmek yaşamaktan daha cazip gelir mi? Ama saray sefasına kurban edilen Türkiye'de maalesef gelebiliyor. Bir de bu acıların üzerine devlet erkanı tarafından 'Dini inancı yetersiz olduğu için canına son vermiştir' yorumları yapılınca, ya da bu olaylar hiç olmamış gibi davranılınca içinden çıkılamaz bir hale gelinmiştir” diye konuştu. Vatandaşa gönderilen e-haciz konusuna da değinen Apaydın, “İcra takibine girmiş milyonlarca Türk vatandaşının, KYK borçlarından dolayı evlerine haciz gönderilen gençlerimizin ve her gün başka bir ilimizden gelen intihar haberleri ile sarsılan vatandaşlarımızın acısını yok sayan ama ünlü şirketlerin milyon dolarlık borçlarını silerken vatandaşın borcuna omuz silken iktidar; ‘vatandaştan nasıl para alırım’ diye düşünerek milyonlarca insana e-haciz yollamıştır” diye konuştu.

‘BORCU OLAN İNTİHAR MI ETSİN?’

Borçlunun borcunu zamanında ödemesi gerektiğini ancak milyonerleri affedip vatandaşına ‘acı çek’ demenin de hiç hoş bir yaklaşım olmadığını söyleyen Apaydın, “Borcunu ödeyemeyen, durumu olmayan vatandaş ne yapacak? Onlarda mı kendi yaşamına son vermeyi düşünecek?” dedi. Apaydın, “Vaziyet bu haldeyken, devlet bütçesinde büyük bir delik oluşturarak 5 milyona yakın Suriyeli mülteciye yer vermek, vatandaşlık kazandırmak, istihdam ihtiyacı duyan gençlerimizi es geçerek iş sahibi ve üniversiteli yapmak, gelecek yıllarda maddi ve manevi büyük problemler yaratacaktır. Kalbi, kendisi ve yandaşları için atanların, Türkiye'ye verecekleri hiç bir şeyleri yoktur. Kalbi, milleti için atanlarınsa, Türkiye'ye veremeyecekleri şey yoktur. İşte, iyilik güneşinin anlamı ve bizim varlık sebebimiz budur. Sadece yerelde değil, Türkiye genelinde de bu gidişata dur demek için çalışıp kimin ne derdi varsa, nerede haksızlık yapılmışsa sorunlarına çözüm olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Alanyalı seçmene seslenen Apaydın, “Gelin, bu gidişata dur diyelim. Yandaşlarının ıhlamur kasırlarında kutlama yemekleri verip mevlidinde bebeğine tektaş takanları, hayatlarının yanında bizler el ele verdikçe iyi günlere doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hak yiyenlere, yetimin hakkına göz dikenlere ve yandaşların saltanatına hep beraber dur diyeceğiz” diye konuştu.