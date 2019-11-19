banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Apaydın'dan Ankara'ya çağrı! ‘Vatandaşımızın  feryadını duyun’

İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Apaydın, milyonlarca vatandaşa gönderilen e-hacizlerin ardından hükümeti eleştirerek, “Vatandaşlarımızın acısını yok sayan ama ünlü şirketlerin milyon dolarlık borçlarını silerken vatandaşın borcuna omuz silken iktidar; vatandaştan nasıl para alırım diye düşünerek milyonlarca insana e-haciz yolluyor” dedi. İ

Alanya 19.11.2019, 17:02
Apaydın'dan Ankara'ya çağrı! ‘Vatandaşımızın  feryadını duyun’
banner404

İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını ilçe binasında gerçekleştirdi. Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, son dönemde yaşanan intihar olayları ile ilgili konuştu.
‘İKTİDAR MİLLETLE DALGA GEÇİYOR’
Apaydın, “Siyaset, acı içinde kıvranan milletimizle dalga geçme yeri değildir! Bir ülkede anne ve babalar yavruları ile intihar ediyorsa, yolun sonuna gelinmiştir. İnsana, ölmek yaşamaktan daha cazip gelir mi? Ama saray sefasına kurban edilen Türkiye'de maalesef gelebiliyor. Bir de bu acıların üzerine devlet erkanı tarafından 'Dini inancı yetersiz olduğu için canına son vermiştir' yorumları yapılınca, ya da bu olaylar hiç olmamış gibi davranılınca içinden çıkılamaz bir hale gelinmiştir” diye konuştu. Vatandaşa gönderilen e-haciz konusuna da değinen Apaydın, “İcra takibine girmiş milyonlarca Türk vatandaşının, KYK borçlarından dolayı evlerine haciz gönderilen gençlerimizin ve her gün başka bir ilimizden gelen intihar haberleri ile sarsılan vatandaşlarımızın acısını yok sayan ama ünlü şirketlerin milyon dolarlık borçlarını silerken vatandaşın borcuna omuz silken iktidar; ‘vatandaştan nasıl para alırım’ diye düşünerek milyonlarca insana e-haciz yollamıştır” diye konuştu.
‘BORCU OLAN İNTİHAR MI ETSİN?’
Borçlunun borcunu zamanında ödemesi gerektiğini ancak milyonerleri affedip vatandaşına ‘acı çek’ demenin de hiç hoş bir yaklaşım olmadığını söyleyen Apaydın, “Borcunu ödeyemeyen, durumu olmayan vatandaş ne yapacak? Onlarda mı kendi yaşamına son vermeyi düşünecek?” dedi. Apaydın, “Vaziyet bu haldeyken, devlet bütçesinde büyük bir delik oluşturarak 5 milyona yakın Suriyeli mülteciye yer vermek, vatandaşlık kazandırmak, istihdam ihtiyacı duyan gençlerimizi es geçerek iş sahibi ve üniversiteli yapmak, gelecek yıllarda maddi ve manevi büyük problemler yaratacaktır. Kalbi, kendisi ve yandaşları için atanların, Türkiye'ye verecekleri hiç bir şeyleri yoktur. Kalbi, milleti için atanlarınsa, Türkiye'ye veremeyecekleri şey yoktur. İşte, iyilik güneşinin anlamı ve bizim varlık sebebimiz budur. Sadece yerelde değil, Türkiye genelinde de bu gidişata dur demek için çalışıp kimin ne derdi varsa, nerede haksızlık yapılmışsa sorunlarına çözüm olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Alanyalı seçmene seslenen Apaydın, “Gelin, bu gidişata dur diyelim. Yandaşlarının ıhlamur kasırlarında kutlama yemekleri verip mevlidinde bebeğine tektaş takanları, hayatlarının yanında bizler el ele verdikçe iyi günlere doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hak yiyenlere, yetimin hakkına göz dikenlere ve yandaşların saltanatına hep beraber dur diyeceğiz” diye konuştu.

#Alanya #Alanya Haber #alanya son dakika #alanya haberleri #yücel apaydın #iyiparti
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 19 Kasım 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:33
Öğle 12:48
İkindi 15:30
Akşam 17:52
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545