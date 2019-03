Apaydın'dan Akşener'e tam destek

ALPER KUTAY

TOPLANTI öncesi bir basın açıklaması yapan Apaydın, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılına ilişkin önemli mesajlar verdi. Apaydın, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, bu marş bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak, ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşı’nda, istiklal davamızı anlatması bakımından büyük bir manası olan mısralar vardır” dedi.

‘TÜM ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ’

Hürriyet ve istiklal aşkının bu milletin ruhu olduğunu söyleyen Apaydın, “Bu milletin asla unutmaması gereken mısra ise, ‘Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal’dir. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı kutlu olsun. Bu marşımıza kalem olan, kağıt olan, yazı olan, Asım’ın nesli, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm aziz istiklal şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

‘GEÇMİŞİ ÇOK ÇABUK UNUTTURUYORLAR’

Ak Parti iktidarının geçmişte terör örgütüne destek veren siyasi partilerle kol kola yürüdüğünü, ancak tüm bunların unutulup yerel seçim öncesi CHP ve İyi Parti üyelerine ve başkan adaylarına terörist damgası vurulmaya çalışıldığını söyleyen Apaydın, “Bugün mevcut düzene dur deme cesaretini gösterenleri terörist diye itham ediyorlar. Biz öyle kudretli, öyle gururlu, öyle temiz bir milletiz ki, söylenen her söze bir cevabımız, her haksızlığa bir tavrımız, her riyaya bir dur deyişimiz vardır” dedi.

‘BİZ HER ZAMAN HALKIN YANINDAYIZ’

En hassas oldukları konunun aile ve milli benlik olduğunu vurgulayan Apaydın, “Milli benliğimiz de milli kültüre olan saygımız da ailemizden gelir. O yüzden bir taraf belirlemeden önce ülkemizi düşünürüz. Batılın yanında değil, Hakk’ın yanında, hakkaniyetin yanında oluruz. Biz bu yola çıkarken geçmişimizi asla unutmadık. Yapılan hoyratlıkları asla halının altına pislik atar gibi ittirmedik. Yaşadığımız her olumsuzluk, ülkemize kurulan her tuzak, milli benliğimize atılan her laf hafızamızdadır. Milli benliğimize dil uzatana dur demek de bizim en asli görevimizdir” diye konuştu.

‘TERÖRİSTLERE KUCAK AÇAN BUNLARDI’

Diyarbakır’da PKK’lılar için yazılan ‘megri’ türküsünü söyletip dinleyince ağlayanların, bugün mevcut düzene ‘dur’ deme cesaretini gösterenleri terörist diye itham ettiklerini savunan Apaydın, “Demokratik tercihini Milletin İttifakı’ndan yana kullanacaklara Kandil güdümü, terörist, Pensilvanya uşakları, illet ithamlarını halkına yakıştıranlara İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hesabını sormuştur. Burada ne bir ayrımcılık, ne de bir fitne vardır. Bizler mevcut düzeni ne kadar değiştirmeye çalıştıysak o kadar ötekileştirildik. ‘Bu iş yanlış’ dediğimiz her zaman ayağımıza bir çelme takmak istediler ama biz durmadık, durmayacağız” dedi.

‘HEPİMİZ BİRER MERAL AKŞENER’İZ’

Apaydın, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: “Doğruyu, hakkı, hakkaniyeti savunana hapis yolu göstermek 28 Şubat’taki darbeci zihniyetinden başka bir şey değildir. ‘Bak milletvekili değilsin, seninle ağır hesaplaşacağız’ diye Sayın Akşener’i hapisle tehdit edenler, 28 Şubat’ta yaşadıkları mağduriyeti tam da bu zihniyetten yaşamışlardı. Ama görüyoruz ki bu mağduriyetlerini unutmuşlar veya kendilerinin ‘bu mağduriyeti yok etmeye, bu zihniyeti yıkmaya geldik’ söylemleri yalanmış. Geçen Cumartesi günü seçim ofisi açılışında binlerce insan, ellerinde Türk Bayrağı ile umutla, huzurla ve coşkuyla demokratik haklarını kullanarak tercih edeceği insanı, İyi Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez’i desteklemek için geldi. Burada izdiham yaşandı. Vatandaş cesaretli, vatandaş cesur ve bu çarpık rant sistemine dur deme arzusunda. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet, hakkaniyeti ve doğruyu engelleyemez. Hiçbir tehdit, hiçbir engelleme de bizi durduramaz. Bu halk asla bu ithamlara gelemez. Ötekileştirmeyen, uzlaştıran bir siyaset arzusu ile çıktığımız bu yolda, halkı ötekileştirenlere, milli benliğine dil uzatanlara, doğruyu söyleyenleri hapisle tehdit edenlere tavrımız bellidir. Hepimiz biriz, bizler Meral Akşener’iz.”