Apaydın: 'Artık ekonomiye yoğunlaşmalıyız’

İLÇE Başkanı Yücel Apaydın, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Josef Sural'in vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Spor camiasının ve Alanya'nın başı sağ olsun, kaybımızdan dolayı üzüntü içindeyiz" dedi. Apaydın, “Öncelikle elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcumuz Josef Sural’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘MECLİS ÜYELERİMİZE GÜVENİYORUM’

31 Mart Yerel Seçimleri’nin geride kaldığını belirten Apaydın, “Artık hep birlikte ülkemizin ve Alanya'nın ekonomisine yoğunlaşmalıyız. El ele vererek her alanda daha iyisini yapmaya çalışmalıyız” açıklamasında bulundu. Başkan Apaydın, “Bir seçim sürecini atlattık, arkasından meclis üyelerimizle gündemi değerlendiriyoruz. Seçim sürecinde iktidarın ve ittifak ortaklarının ülkeyi germeye çalıştıklarına hep beraber şahit olduk. Artık gündemimiz ekonomi, ülkemizin daha iyi yönetilmesi olmalı. Aynı şekilde şehrimizin de daha iyi yönetilmesi için meclis üyesi arkadaşlarımızla çalışmalarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz. Meclis üyesi arkadaşlarımızın Alanya Belediyesi yönetiminde aktif rol alıp, şehrimizin daha iyi yönetilmesi için tüm güçleriyle çalışacaklarına inanıyorum” dedi.