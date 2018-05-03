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Antik yola Vali desteği

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) tarafından hazırlanan, Alanya’dan Hadim’e kadar uzanan ‘Antik Yürüyüş Yolu Projesi’ne Antalya Valisi Münir Karaloğlu’ndan tam destek geldi

Antik yola Vali desteği

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) tarafından hazırlanan, Alanya’dan Hadim’e kadar uzanan ‘Antik Yürüyüş Yolu Projesi’ne Antalya Valisi Münir Karaloğlu’ndan tam destek geldi

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:10
Antik yola Vali desteği
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TOPLAM 568 bin 860 TL bedelli projeyi Vali Münir Karaloğlu’na sunan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar, yürüyüş yolunun
ilk etabının, Alanya Kalesi’nden Şarapsa, Pembelik-Mahmutlar üzerinden yine Alanya Kalesi’ne uzanacağını belirterek, koordinatlarının belirlenmesi, temizlenmesi ve tüm dünyada işaretlenerek tescilinin yapılması gerektiğini söylediler. 
‘TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİNE KATKI OLUR’
Projenin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenmesi hususunda Vali Münir Karaloğlu’nun bizzat talimat verdiğini aktaran ALTSO Başkanı Şahin, “Deniz, kum ve güneş pek tabi ki Alanya’mız turizminin elindeki en büyük argümanlar. Ancak bizlerin turizmi çeşitlendirmesi gerekiyor. Çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan güzel Alanya’mızın çok sayıda tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yaptığını da dünyaya anlatmalıyız. Düşünün ister deniz yolu ile ister karayolu ile Alanya’mıza gelen misafirlerimizi kalesi ile kulesi ile tersanesi ile birlikte çok sayıda antik eser karşılıyor. Böylesine güçlü bir tarihsel mirasa sahip olan şehrimizi her yönüyle ön plana çıkarmamız gerekiyor” dedi.
‘TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEK GEREKİYOR’
Projenin bölgede desteklenecek projeler arasında asil listeye alınması konusunda Vali Münir Karaloğlu’nun BAKA yetkililerine talimat verdiğini müjdeleyen Şahin, “Sadece tarih ve kültür turizmi değil, bizler turizmin çeşitlendirilmesi için spor turizmi üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Alanya’da belirlenen Golf Merkezi Sahaları var. Ayrıca Akdağ Kayak Merkezi konusunda aldığımız ciddi bir mesafe var. Bunlar üzerinde de çalışıyoruz. Alanya’mızın marka değerine değer katacak çalışmalar konusunda aralıksız çalışıyoruz” diye konuştu.
‘TARİHİ MEKANLARI TURİZME KAZANDIRMALIYIZ’
ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar da proje ile önemli bir tarihi alanı canlandırarak ziyarete açmayı planladıklarını belirterek, “Çeşitli etaplardan oluşan projemizin sunumunu gerçekleştirdik. Bu ve bunun gibi projelerin sayısını ne kadar arttırabilirsek şehrimizin marka değerine o kadar değer katarız” şeklinde konuştu. 

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