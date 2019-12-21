Antalyaspor’dan Alanya ve Bakan Çavuşoğlu’na büyük ayıp

ANTALYASPOR'UN dün akşam sahasında Ankaragücü ile karşılaştığı ve 2-2 berabere kaldığı maçın 30 ile 45. dakikaları arasında Antalyaspor taraftarları 'Alanya sen bizim köyümüzsün' tezahüratı yaparak Alanyalıları kızdırdı. Antalyaspor taraftarının bu tezahüratı sırasında, yoğun gündemine rağmen Antalyaspor'a destek olmak için maça gelen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da türümündeydi. Antalyaspor taraftarının hem Alanyalılara hem de Bakan Çavuşoğlu'na ayıp ettiğini dile getiren Alanyalılar, sosyal medya üzerinden tezahüratı yapan Antalyaspor taraftarına tepki gösterdi.

‘EVET KÖYLÜYÜZ’

Maçın ardından Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden kardeşi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte çekilmiş olan bir fotoğrafını 'Evet köylüyüz ve Yörügüz. Köylüyü hakir gören hiç bir şey olmayanlara inat öylede kalacağız' notunu düşerek paylaştı. Başkan Çavuşoğlu'nun bu paylaşımına binlerce beğeni gelirken çok sayıda Alanyalı vatandaşta yaptığı yorumlarla Başkan Çavuşoğlu'na destek verip, Antalyaspor taraftarlarının yaptığı ayıbı eleştirdi.