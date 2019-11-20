Antalya BŞB meclis toplantısı yapıldı! Bulvar ve ana caddeler Alanya Belediyesi'nin

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim öncesi ilçelerin yerinden yönetilmesi gerektiğini ve yasal olarak devir yapılabilecek hizmetleri devredeceklerini açıklamıştı. Ekim Ayı meclisinde görüşülen gündem maddesinde Alanya’nın caddelerinin ilçe belediyesine devredilmesi konusunun ilgili komisyona gönderilmesi kabul edilmişti. Komisyondan oy birliği ile geçen karar Kasım ayı meclis toplantısında gündeme geldi. Tüm kentsel donanım, bakım onarım, kazaların tazminat talebi, temizlik sorumlulukları da Alanya Belediyesi'ne devredildi. İlan reklam bütçesi ise 2019 yılında Antalya Büyükşehir tarafından alınacak, 2020 itibari ile Alanya Belediyesi'ne geçecek. Buna göre Atatürk Bulvarı, Ahmet Tokuş Bulvarı, 25 Metrelik Yol, Konaklı ve Mahmutlar Mahallesi’ndeki yollar Alanya Belediyesi’ne devredilecek. Öte yandan Alanya Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi de oybirliği ile kabul edildi. Dim TV’den naklen yayınlanan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP’li Alanya Belediyesi Meclis üyeleri Adem Er ve Ali Şahin, CHP’li Erkan Demirci, İyi Parti’den Hasan Can Kamburoğlu, Ak Parti’den Mehmet Ali Kiriş ve Alper Birer katıldı. Bulvar ve ana caddelerin devrini değerlendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Karayolları uhdesinde olan çevreyolu üzerinde, bakım ve peyzajını Alanya Belediyesi’nin yaptığı Okurcalar ile Demirtaş arasındaki yolların ilan reklam tahsilatını da 2020 Ocak ayı başından itibaren Alanya Belediyesi tahsil edecek. Bu kararlar Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.