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Anne Güney için tesbihat yapılacak

Büyükşehir Koordinatörü Güney, annesi için bugün yapılacak tesbihata tüm vatandaşları davet etti

Anne Güney için tesbihat yapılacak

Büyükşehir Koordinatörü Güney, annesi için bugün yapılacak tesbihata tüm vatandaşları davet etti

02 Ocak 2018 Salı 21:49
Anne Güney için tesbihat yapılacak
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Haber: Alper KUTAY

YENİ yıla girilmesine sadece bir gün kala, geçtiğimiz Cumartesi günü 80 yaşındaki annesi Menşure Güney'i kaybeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, dün de taziyeleri kabul etmeyi sürdürdü. Başkent Hastanesi altı, Opet Petrol Ofisi yanındaki evlerinin karşısında kurulan taziye çadırına Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Doktor Sema Ramazanoğlu'nun yanı sıra Alanya ve civar ilçelerden yüzlerce vatandaş gelerek Güney'e taziyelerini iletti. Güney, annesi Menşure Güney için bugün saat 12.00'de Bostancı Cami'de tesbihat yapılacağını, ardından yemek verileceğini söyleyerek tüm vatandaşları ve sevenlerini davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Koordinatörü GüneyAnnesi
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