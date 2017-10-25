Ankara'da gündem: Alanya

Haber: Alper KUTAY

SALI günü akşam saatlerinde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile saatler süren bir görüşme gerçekleştiren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’in ajandasındaki konular belli oldu. Şahin'in uzun süren ve geç saatlere kadar devam eden görüşmede öncelikle İskele'deki Balıkçı Barınağı ve Akhan Mevkii'ndeki Yat Limanı'nın yer değişimi üzerinde durduğu, ardından Alanya’ya marka otellerin getirilmesi ve öğrenci apartlarında yaşanan son gelişmeleri Bakan Çavuşoğlu’na aktardığı öğrenildi. Şahin’in, geçtiğimiz Ramazan Ayı'nda oda üyeleri için düzenlediği geleneksel iftar davetinde dile getirdiği projeye kamuoyundan da yoğun destek gelmişti.

ALANYA'DAKİ SON DURUMU AKTARDI

Bakan Çavuşoğlu’nun da bu fikre bir hayli sıcak baktığı ve gerçekleşmesi halinde Alanya’nın marka değerine çok olumlu katkı olacağını ifade ettiği öğrenildi. Şehrin son durumu, yaşanan gelişmeler, süren ve planlanan çok sayıda projenin konuşulduğu görüşmede, Alanya’ya marka otellerin gelmesi yönünde yapılması gereken çalışmalar da konuşuldu. Şahin’in bu projeye de büyük önem verdiği biliniyor. Çeşitli marka otellerin yöneticileri ile bir araya gelmeden önce Bakan Çavuşoğlu’na bilgi veren ALTSO Başkanı Şahin’in bu çalışma için yaptığı ciddi bir araştırma olduğu da biliniyor.

ÖĞRENCİ APARTLARI MASADAYDI

Ağırlıklı olarak görüşülen diğer bir konu da ALTSO’nun da yönetici olduğu “Öğrenci Dostu Konaklama Tesisleri”ni ilgilendiren yönetmelikte yaşanan değişiklikler oldu. Alanya’da öğrenim gören öğrencilerin güvenli, sıhhi şartlarda ve huzurlu bir ortamda konaklamaları için yürütülen projenin son yönetmeliklerle olumsuz etkilendiğini daha önce dile getiren ALTSO Başkanı Şahin, bu konuda da Bakan Çavuşoğlu’ndan destek istedi. Şahin, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, "Gecenin bu vaktinde bizlere saatlerce zaman ayıran gururumuz, Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu' na en derin saygı ve şükranlarımı sunarım. Sayın Bakanımız ile Alanya'mızın devam eden ve planlanan projeleri konusunda fikir teatisinde bulunduk, son gelişmeleri değerlendirdik" dedi.