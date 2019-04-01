Anastasia Çetinkaya 4 partiyi geride bıraktı

31 Mart 2019 mahalli idare seçimlerine Alanya Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olarak giren Anastasia Petrova Çetinkaya, kesin olmayan seçimlere göre 837 oy alarak, seçimlere katılan 4 siyasi partiden daha fazla oy aldı. Adaylığını açıkladığı 9 Ocak tarihinden bugüne kadar, 34 ülkede 40 binin üzerinde haberde Alanya adını geçirerek Alanya tanıtımına büyük katkıda bulunan Çetinkaya, seçim sonrası ekibine yaptığı kısa değerlendirmede, "Biz bu yola Alanya için çıktık. Bugün bizim için son değil başlangıç. Daha zengin, daha ferah, daha güzel bir Alanya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.