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Anaokulu öğrencilerine polisten ders

Alanya’da polis, anaokulu öğrencilerine kişisel güvenlik, trafik kuralları ve polislik mesleği gibi konularda ders verdi

Anaokulu öğrencilerine polisten ders

Alanya’da polis, anaokulu öğrencilerine kişisel güvenlik, trafik kuralları ve polislik mesleği gibi konularda ders verdi

07 Kasım 2017 Salı 21:46
Anaokulu öğrencilerine polisten ders
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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, yürütmekte oldukları "Öğrencilerle bir ders saati” projesi kapsamında Can Ana Okulu’nda öğrenim gören öğrencilere ders verdi. Derste yaklaşık 300 öğrenciye yaş gruplarına göre kişisel güvenlik, trafik kuralları, polislik mesleğinin tanıtımı gibi konular ekipler tarafından aktarıldı. Ders sonunda polis öğrencilere sürpriz yaparak balon hediye etti.
 

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AlanyaAnaokuluTrafik KurallarıPolislik Mesleği
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