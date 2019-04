ALTSO’dan teknoloji hamlesi: ' Dijitalleşme lüks değil zorunluluktur'

29 NİSAN'DA gerçekleştirilen Dijital Turizm Zirvesi’nin değerlendirildiği toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, her sektörde olduğu gibi turizmde de dijital gelişim ve dönüşüm gerekli olduğunu belirtti. Konuşmasına Aytemiz Alanyaspor’un kazada hayatını yitiren futbolcusu Josef Sural’ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirerek başlayan Başkan Şahin, “Dün sabaha doğru meydana gelen elim bir trafik kazasında Alanyaspor’un kıymetli futbolcusu, Çekya asıllı genç kardeşimiz Josef Sural’ı kaybettik. Bunun üzüntüsüyle bir kez daha genç kardeşimizin ailesi başta olmak üzere, tüm sevenlerine, Alanyaspor camiasına, Alanya’mıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı futbolcu kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.” dedi.Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan’ın da eşlik ettiği toplantıda yaklaşan Ramazan Ayı ile ilgili temennilerini sunan Başkan Şahin, “Öncelikle herkesi şahsım ve arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyorum. Alanya’da görev yapan Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan, bugün meclis toplantımızda bizlerle beraber olacak. Vergi mevzuatı uygulamaları ve soruları cevaplamak için aramızda olan Fırat Altan’a hoş geldiniz diyor ve katılımları için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizden gelen talepleri en üst düzeyde değerlendiriyoruz. Mevzuatımız ve bütçemiz doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mayıs’ın 6’sında başlayacak olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı’nın sofralarımıza bereket ve huzur getirmesini dileyerek, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. Başkan Şahin, Alanya’nın turizm başkenti olduğunun altını çizerek, “ Alanya’mız, 1948 yılında bulunan Damlataş Mağarası’nın sağlık turizmine açılması ile ülkemizde turizmin yaşandığı ilk yerlerden bir tanesidir. 1950’li yıllarda başlayan Alanya’da turizm, özellikle 1980’li yıllarda turizm sektörüne sağlanmaya başlayan ve günümüzde de artarak devam eden teşvik tedbirlerinin de etkisiyle, bugün coğrafi konumu, iklimi, tarihi ve kültürel yapısıyla, dünyaca ünlü plajlarıyla her geçen gün büyüyen ve ülkemiz ekonomisine sadece turizm ile yaptığı katkıyla ülkemizde turizmin başkentidir. Bu yatırımlar ve ulaşım imkanlarıyla diğer sektörlerde gerçekleşen yatırımlar ile Alanya’mız bugün ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesidir. Turizm sadece ülkelerin ekonomilerine katkı yapan bir araç değildir. Bunun yanı sıra turizm, insanların ve toplumların birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barış sağlanmasında da önemli bir araç olduğu unutulmamalıdır.” diye konuştu. Dünya genelinde gerçekleşen dijitalleşmenin turizm sektöründe de kaçınılmaz olduğunu ifade eden Mehmet Şahin, “Turizm alanında bölgemiz ve ülkemizin pazar payını artırmak, dünya çapında bir marka yaratmak ve bunun sürdürebilirliğiyle ilgili etkili bir şekilde her kesimden toplumun çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü turizm sadece bu sektörle uğraşan profesyonellerin değil hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Toplum olarak da şehrimize gelen misafirleri iyi ağırlamak, onları memnun bir şekilde uğurlamak, ekonomimize sağlayacağı katkıların yanında toplumumuza yerleşmiş örf, âdet, gelenek ve göreneklerimize de uygun bir harekettir. Dolayısıyla toplumda yaşayan her ferdin bu bakış açısıyla hareket etmesi, turizmde istenen hedeflere ulaşılmasında bizlere yardımcı olacaktır. Şimdiden turizm sezonunun başladığı bugünlerde bu bilinçle Alanya’mıza hayırlı ve bol kazançlı bir turizm sezonu temenni ediyorum. Malumunuz olduğu üzere büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Teknolojik gelişmelerde her alanda başlattığımız bu büyük değişim hareketleri tüm sektörlerde ciddi anlamda dönüştürdüğüne şahit oluyoruz. ALTSO olarak biz de bu değişim ve dönüşümün hem Alanya hem de ülke ekonomisi için çok etkili olacağını biliyoruz. Dijital çağ olarak adlandırabileceğimiz bu değişim ve dönüşümün Alanya’nın lokomotif sektörü olan bacasız fabrika dediğimiz turizm sektöründe de ivedilikle gerçekleştirilmesi gerektiği bilincindeyiz.” açıklamasında bulundu. Başkan Şahin, dijital çağa adapte olunması gerektiğinin altını çizerek, “13 milyonun üzerinde turist ağırlayan bölgemizde turizm sektörünün dünyadaki bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve gelişmeler sonucundaki dönüşümlere adapte olması gerekmektedir. Bu rakiplerimizle olan yarışımızda bizi ön sıralara taşır. Bu durumda artık şunu söyleyebiliriz; dijitalleşme artık bir lüks değil, zorunluluk haline gelmiştir. Bu düşünceyle de sezon başlamadan, teknoloji devinin merkezinde yer alan yazılım lideri SAB işbirliğiyle, NETIZEN, ARTinSystem Global Dönüşüm firmasının destekleriyle 29 Nisan günü konaklama sektörüne yönelik Dijital Turizm Zirvesi’ni organize ettik. Sektör açısından yeni ufuklar açan ve oldukça verimli geçen etkinlik sonrasında geliştirilen bilgi yarışmasının sonucu da katılımcılara destek veren firmalar tarafından güzel hediyeler verilmesini sağladık. Buradan bir kez daha zirvede emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.