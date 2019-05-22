ALTSO'dan 'kaçak servis' uyarısı

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO), elektronik eşya ve dayanıklı tüketim malları ticareti faaliyetinde bulunan üyelerinin temsil edildiği 6. ve 13. Meslek Komitesi toplantısında yetkisi olmayan servislerin bakım ve onarım hizmeti verdiği yönündeki şikayetler masaya yatırıldı. Komite üyeleri genellikle şehir dışından gelen ve kaçak tabir edilen kişilerin yarattığı mağduriyetler konusunda vatandaşları uyardı.

‘EVİNİZE ALDIĞINIZ KİŞİLERE DİKKAT EDİN’

‘Yetkisi olmayıp genellikle şehir dışından gelen tamirciler kendilerini yetkili servis diye tanıtarak vatandaşları mağdur ediyor’ diyen komite üyeleri adına konuşan ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Raşit Sadullahoğlu, “Her şeyden önce yatak odanıza, banyonuza yani evinizin her yerine giren insanların kim olduklarını bilmeniz gerekir. Herkesin ailesinin güvenliğini düşünmesi gerekir. Hırsızlık başta birçok adli vakanın yaşanmaması için Oda kaydı olmayan, kimliği belli olmayan servis elemanlarını tercih etmeyin. Ayrıca bu kişiler ucuz fiyat verdikten sonra evinize girdiklerinde çeşitli bahanelerle fahiş bedeller alıyorlar. Yanlış veya hatalı işlem yaptıklarında bu kişilere tekrar ulaşamıyorsunuz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz” dedi.

‘UCUZ FİYAT KURNAZLIĞI YAPIYORLAR’

Yetkili servis olmayan tamircilerin vatandaşları arayarak ‘Yetkili servisiz, bakım yapacağız’ dediğini aktaran komite üyeleri, “Vatandaşlarımızı arıyorlar, ‘yetkili servisiz, ürününüzün bakım zamanı geldi, bakım yapacağız’ diyorlar. Halkımız da iyi niyetli, inanıyorlar. Bu insanlar evlere, iş yerlerine gittikten sonra, bakım yaparmış gibi uygulama yaptıktan sonra, gazı da değişmeli, şu parçası da eskimiş gibi cümlelerle ürün sahibine yüklü bir hesap çıkarıyor. Bu konuda vatandaşlarımız dikkatli olsun. Bakım yahut onarım yapacak tamircilerin yetki belgesine sahip olup olmadığına önem versinler" dediler.



Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 15:24