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ALTSO’da yoğun gündem

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) aylık olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Metin Atalay’ın açtığı toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, geçtiğimiz aya ilişkin faaliyetler konusunda üyeleri bilgilendirdi

ALTSO’da yoğun gündem

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) aylık olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Metin Atalay’ın açtığı toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, geçtiğimiz aya ilişkin faaliyetler konusunda üyeleri bilgilendirdi

01 Kasım 2017 Çarşamba 00:19
ALTSO’da yoğun gündem
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KONUŞMASINDA yoğun geçen yönetim kurulu faaliyetleri konusunda bilgiler veren Şahin, yeni dönemde de aynı azimle Alanya için son derece önemli projeleri gerçekleştireceklerini söyledi. Göç İdaresi Ofisi’nin daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için kiraladıkları yeni geniş ve tarihi yerde hizmet vermeye başladığını belirten Şahin, “Biz Ankara’ya gidip Alanya’mıza açılmasını talep ettiğimizde Türkiye’de hiçbir ilçede göç idaresi ofisi yoktu. Gün şartlarında hızlı biçimde ofisi Alanya’mıza kazandırmıştık. Şimdi de yeni yerine taşındı. Alanya’mıza hayırlı olsun” dedi. Alanya’nın marka değerini yükseltmek adına yaptıkları önemli projelere de değinen şahin, özellikle Alanya’nın bir golf merkezi olması için önemli adımlar attıklarını hatırlattı. Bu projeyi Alanya adına takip ettiklerini dile getiren Şahin, “Finlandiya’da bu işlerde uluslararası bilinirliğe sahip bir firma ile görüşmelere başladık. Umarız sonu hayırlı olur. Spor turizminde Alanya hak ettiği yere muhakkak gelmeli” dedi. Alanya’ya marka zincir otel veya oteller kazandırmak da istediklerine işaret eden Şahin, “Bazı girişimlerimiz oldu. Özellikle son Ankara ziyaretimde bu ve benzeri birçok önemli projeyi sayın bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile de ilgili diğer müdürlüklerle de görüştük. Pes etmeden mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu. Çok sayıda proje ve faaliyetin konuşulduğu ALTSO Meclisi’nde şehrin bir takım ihtiyaçları konusunda da üyelerin talepleri görüşüldü. Meclis başkanı Metin Atalay tüm taleplerin yönetim kurulu tarafından özenle takip edileceğine inandığını belirterek oturumu kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
ALANYA Ticaret Ve Sanayi OdasıALTSO
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