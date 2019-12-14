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ALTSO’da konuşuldu: İyi ve kötü insan nasıl ayırt edilir?

ALTSO Akademi’nin 2019 yılı ikinci dönem kişisel gelişim seminerleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Cemile Akgüç’ün konuşmacı olarak katıldığı ‘Kim Kimdir?’ semineri çok sayıda kişinin katılımıyla ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi

Alanya 14.12.2019, 12:38
ALTSO’da konuşuldu: İyi ve kötü insan nasıl ayırt edilir?
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SEMİNERİN başında, pozitif atmosferin önemine değinerek katılımcılar arasında kısa bir tanışma programı yapan Akgüç, seminerin amacını şu şekilde açıkladı: “Ne zaman gerçekten anlamak isteyenler, karşıdakine ‘Sen kimsin?’ diye sormuşlar ki? İnsanlar kim olduğunu sana nasıl anlatıyor? Mesela sana hediye veren ya da jest yapan ya da seni öven biri, iyi biri midir? Hangi kötü bunları bir zamanlar birilerine yapmadı ki? İşte seminerimizde tüm bunların cevaplarını alıyoruz.” 
‘SOYUT YASALAR VAR?’
‘İnsanları anlayabilmemiz için insanların farklılıklarını anlamamız gerekir’ diyen Akgüç, insan yaşamını etkileyen soyut yasalardan bahsetti. Hayatta kuralsız hiçbir şeyin olmadığını belirten Akgüç, “Bir yeri anlamlı kılan o yerin kurallarının olmasıdır. Hayatın her alanında bu böyle. Mesela bir futbol maçı, bir iş yeri, tarım sektörü, her alanın kendine özel kuralları vardır. Toprağa ekilen bir tohumun belli sulama zamanları, belli kuralları vardır. O kurallara uyulmazsa verimli bir hasat yapılamaz. İşte hayatımızı etkileyen tüm bu kurallara soyut yasalar diyoruz” dedi. Somut ile soyut arasındaki farkları da açıklayan Akgüç, “Beş duyu organımızla görüp, dokunabildiğimiz şeyler somuttur. Elle tutulamayıp, gözle görülemeyenler ise soyuttur” diye konuştu. 

Hayatımızı etkileyen gerçek problem ve sahte problem kavramlarına da değinen Akgüç, “Bizler genelde problemi dış dünyada arıyoruz. Sürekli şikayet ediyoruz. Bir insan sürekli dış dünyayla uğraşıp birilerini şikayet ediyorsa o kişi sahte problemle uğraşıyor demektir. Örneğin, denizde oluşan aynı boydaki bir dalgada bir kişi boğulma tehlikesi geçirdiğinden şikayet ederken, bir diğer kişi dalga boyunun sörf yapacak kadar yükselmediğinden şikayet edebilir. Suyun ilmini bilmeyen su ile baş edemez. Hayatta böyle, her şeyin ilmini bilmemiz gerekiyor” dedi. 
Akgüç, tecrübe, deneyim gibi konularda da katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.  ALTSO Akademi’nin 2019 Yılı İkinci Dönem Kişisel Gelişim Seminerleri, 21 Aralık 2019 Cumartesi günü Hüseyin Merviş’in konuşmacı olarak katılacağı ‘Aidiyet ve Kurum Kültürü’ semineriyle devam edecek.

#ALTSO #ALTSO Akademi #Alanya #Alanya Haber #seminer alanya
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