ALTSO’da hijyen konuşuldu

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir, Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp ve çok sayıda esnaf katıldı.

‘ÜYELERİMİZİ MAĞDUR ETMEYİZ’

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkanı Şahin, hijyen konulu bu eğitimi verme amaçlarının öncelikle dünya kenti Alanya’ya yakışır biçimde güvenli gıda hizmeti sunmak ve sektör temsilcilerinin mağduriyetinin önüne geçmek olduğunu vurguladı. ALTSO’nun eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Şaihn, “Göreve geldiğimiz zaman ilk olarak ALTSO Akademi’yi kurarak, eğitim çalışmalarını bir çatı altında topladık. Devamında kişisel gelişim seminerleri ve mesleki eğitimlere büyük önem verdik. Yaptığımız çalışmalar ülkemizdeki çok sayıda odaya ve sivil toplum kuruluşuna örnek oldu” dedi.

‘EĞİTİM KAMPÜSÜ HALİNE GETİRDİK’

“Odamızı bir eğitim kampüsü haline getirdik” diyen Başkan Şahin, Alanya’da yükseköğrenimin gelişmesi içinde önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Şahin, “Alanya’mızda var olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde ‘ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu’nu’ hizmete açtık. Alanya’mızda yaşanan ara eleman sorununa bu şekilde çözüm üretmeye çalıştık. Okulumuzda sektöre kalifiye eleman yetiştirilecek” diye konuştu. Temel gıda hijyen eğitimi hakkında da bilgiler aktaran Başkan Şahin, “Fırıncılara, ekmek taşıyanlara, satışını yapanlara, fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerinde çalışanlara gıda hijyeni konusunda eğitim verilmesi geçtiğimiz yıllarda zorunlu kılınmıştı. Bugünde esnaflarımızla bu eğitim nedeniyle birlikteyiz. Eğitimin esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Başkan Şahin’in konuşmasından sonra söz alan Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp ve Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir’de hijyen eğitimi konusunda bilgiler aktararak, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar ise ‘Temel Gıda Hijyen Eğitimi’ konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Rüzgar’ın konuşmasının ardından, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nden gelen uzmanlar katılımcıları bilgilendirdi. Eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar ‘Hijyen Belgesi’ almaya hak kazandı.