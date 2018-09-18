'ALTSO'yu eğitim yuvası haline getirdik'

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı sonrası bir basın açıklaması yaptı. Başkan Şahin, KOSGEB Girişimcilik Kursu eğitimlerinin başladığını belirterek, “Bilindiği gibi KOSGEB girişimcilik eğitimleri için daha önce Antalya’ya gidilerek mülakata giriliyor, mülakat sınavını geçenler Antalya’da eğitim alıyordu. Alanyalı girişimci arkadaşlarımız için hem ekonomik hem de zaman kaybı oluyordu. Tabii biz kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz ama genç girişimcilerimize de yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda KOSGEB girişimcilik eğitimini Alanya’ya aldırmıştık. Bugün de yeni dönemin ilk dersleri başladı” dedi.

ŞAHİN, “GİRİŞİMCİ SAYISI 1710”

ALTSO Yönetimi olarak eğitim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Şahin, “Yönetim kurulu üyelerimizle eğitim faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Sadece KOSGEB eğitimlerine giren girişimci sayısı 1710 oldu. Bu sayı sadece KOSGEB girişimcilik eğitimi için geçerli. Bugün de 30 kişilik bir sınıfla start verdik. Şimdiye kadar sadece KOSGEB’de değil, gerek mesleki eğitimlerde, gerekse kişisel gelişim eğitimlerinde Türkiye model oda olduk. Bu konuda oldukça gururluyuz. 16 bin 371 kişisel gelişim eğitim sertifikası vermiş. Toplamda ise hijyen eğitimleri ve mesleki eğitimler dahil olmak üzere 24 bini geçmiş durumda. Yani 24 bin sertifika vermişiz. Odamız 1991 yılında kurulmuş. Ama 2013 yılına kadar verilen sertifika sayısı ise bizim verdiğimiz sertifikanın 7’de, 8’de 1’i” dedi.

Başkan Şahin, “Alanya’nın sadece ekonomik, sosyal, kültürel yapısına önem vermekle kalmayıp, eğitime de ALTSO yönetimi olarak büyük önem vermeye devam ediyoruz. Geçmiş görev süremizde de verdik, şimdi de veriyoruz. Bunun yanında kişisel gelişim eğitimlerinde, Doğan Cüceloğlu, Aşkım Kapışmak, Şermin Yaşar gibi ünlü isimlerin yanı sıra üyelerimizin manevi günlerinde yanında olmak için Ramazan ayı öncesi Necmettin Nursaçan hocayı da Alanya’mızda ağırladık. Bu önemli eğitimlerimize önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz” dedi.

KOSGEB destekli düzenlenen iş gezileri hakkında da bilgiler aktaran Başkan Şahin, önümüzdeki süreçte Letonya ve Litvanya’ya KOSGEB desteğiyle iş gezisi düzenleyeceklerini söyledi. Toplamda 24 KOSGEB destekli iş gezisi düzenlediklerini vurgulayan Başkan Şahin, ALTSO üyelerinin istekleri doğrultusunda iş gezilerine devam edeceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 09:54